Doctor Strange tentokrát nebude jen divný, ale rovnou šílený

První film se špičkovým neurochirurgem Stephenem Vincentem Strangem, jehož život se po úrazu zvrtne zcela jiným směrem než doposud, nebyl v rámci marvelovek nijak převratnou podívanou.

Nabídl sice pár nápaditých vizuálních hrátek s časoprostorem, ale jinak stál především na charismatu představitele titulní role Benedicta Cumberbatche. Jeho Doctor Strange má přesně vybalancovaný poměr (sebe)ironie, pichlavé arogance a zaníceného odhodlání.

S dvojkou, jejíž nejnovější trailer byl zveřejněn před pár dny, by se mohlo leccos změnit. Už před časem se hovořilo a psalo, že půjde o první horor v rámci marvelovských filmů.

Slibný název Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (v originále Doctor Strange In The Multiverse of Madness) jako kdyby zlehka odkazoval na film Johna Carpentera Šílenství (In The Mouth Of Madness), který čerpá z novely mistra hororu H. P. Lovecrafta V horách šílenství, neboli At The Mountains Of Madness.

Jistě nelze čekat čistokrevnou hrůzu a děs, přece jen se bavíme o Marvelu a komiksu, nicméně další nikoliv nepodstatnou novinkou je změna na režisérském postu. Scotta Derricksona, který natočil jedničku, vystřídal hororový klasik Sam Raimi.

V Derricksonově filmografii strašidelné filmy figurují rovněž, je autorem snímků jako V moci ďábla, Chraň nás od zlého nebo Sinister, ale v případě Raimiho se bavíme o autorovi kultovní série Evil Dead (Lesní duch, Smrtelné zlo 2 a Armáda temnot), který má zároveň ke komiksovému žánru rovněž co říct - je režisérem všech tří spidermanovských filmů s Tobeyem Maguirem.

Vše jako kdyby do sebe zapadalo s osudovou předurčeností. Tobey Maguire se coby Spider-Man vrátil v loňském megatrháku Spider-Man: Bez domova, jehož potitulková scéna poutala právě na dvojku Doctora Strange.

I zápletka „bezdomoveckého“ Spider-Mana do určité míry předznamenává, oč půjde v mnohovesmíru šílenství. Brány do paralelních světů a jiných dimenzí jsou otevřeny dokořán, navíc do nich budeme moci nahlédnout jako nikdy předtím.

Doctor Strange se bude muset vypořádat s následky nepodařeného kouzla a podle traileru to vypadá, že se kromě jiného setká s Profesorem X ze světa X-Men, dokonce v podání Patricka Stewarta. Hlavním záporákem tentokrát bude Nightmare, vládce Snové dimenze.

Pokud jde o tvůrčí tým, kromě Raimiho na režisérské židli registrujeme dalšího nováčka, autora hudby Dannyho Elfmana, jinak tradičního spolupracovníka režiséra Tima Burtona a autora znělky seriálu Simpsonovi.

S komiksy měl rovněž co do činění, viz jeho práce na filmech Batman a Batman se vrací. Společně s Brianem Tylerem složil hudbu k filmu Avengers: Age Of Ultron a byl k ruce i Samu Raimimu na jeho Spider-Manech.

Kromě Benedicta Cumberbatche ve filmu uvidíme Elizabeth Olsenovou, Benedicta Wonga, Rachel McAdamsovou, Chiwetela Ejifora.