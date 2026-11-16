Gay sauna, puppy play i lesbický simulátor. Diváci hledali hranice sexuální zvědavosti

Téma intimity a sexuality je podle uměleckého ředitele festivalu a VR tvůrce Ondřeje Moravce v České republice spíše tabu. „Myslím, že v rámci Evropy patříme ke konzervativnějším národům, které se tolik nebaví o sexu. Je to něco, co patří za zavřené dveře. Podle mě na tom nejsme jako třeba ve Francii nebo v Nizozemsku, kde jsou tato témata otevřenější. Možná i proto jsme přišli s tímto tématem, myslím, že tu je pro to prostor,“ řekl pro iDNES.cz.
Výstava byla sbírkou devíti různorodých projektů od autorů z Evropy, Ameriky i Asie. „Máme několik úhlů pohledu na intimitu. Ať už jsou to vztahy k sexualitě a jak ji lze zažívat ve virtuální realitě, to jsou třeba projekty V mlze a Dark Rooms, nebo ve vztahu sexuality a umělé inteligence, jako například instalace Umělý sex,“ vyjmenoval Moravec.
Gay sauna, puppy play a lesbický simulátor
Nejodvážnější instalací výstavy byl podle organizátorů dokumentární film Dark Rooms. Autoři vytvořili interaktivní podívanou, ve které divák projede výtahem čtyři patra sexuálních fantazií cizích lidí a sám si přitom určuje, jak daleko zajde. „Je to projekt o tom, jakým způsobem lidé objevují své sexuální ‚kinky‘. Všichni protagonisté jsou zároveň spoluautoři snímku, spolupracovali na scénáři i na tom, jak příběh bude vyobrazen,“ uvedl Moravec při komentované prohlídce. „Měli tam koordinátora intimity, jeden z protagonistů má rád puppy play,“ podělil se.
Přesto nebyl Dark Rooms nejexplicitnějším projektem výstavy. Do prostředí zamlžené gay sauny diváka zavedl desetiminutový tchajwanský film V mlze. Kvůli pornografickému obsahu je přístupný až od 18 let, ale na rozdíl od pornografie, jejímž primárním cílem je vzrušení, dává prostor i nejistotě a osamělosti. „Zajímavé na něm je to, jak se diváci budou cítit. Je to typ obsahu, který jsme zvyklí vidět v hodně velkém soukromí a my ho tu nabízíme v galerijním kontextu,“ podotkl Moravec. „Já tak trochu říkám, že se i z nás kurátorů stanou takoví šmíráci, kteří budou pozorovat, jak na to lidi budou reagovat.“
Odlehčenějším projektem byla satirická VR hra s názvem Lesbický simulátor. Hráči a hráčky si vytvořili vlastního avatara a prošli si různými „levely“ lesbického života: od objevování vlastní sexuality přes coming out až po začlenění se do queer komunity. Hra pracovala také s těžšími tématy jako vyčleňování, pocit osamělosti, diskriminace i násilí.
Výstava navíc zdůraznila, že intimita neznamená pouze sex. Vztahem k vlastnímu tělu se zde zabýval projekt Perinatální snění, v němž se diváci ocitli zpět v děloze matky, ale také snímek Továrna na děti má zavřeno, který komplexně ilustroval, co to znamená vstoupit do menopauzy. Intimní spojení člověk naváže také s místy, se kterými vyrůstá a kde se každý den pohybuje, což tematizoval projekt Známá místa.
Žijeme v době post-digitální intimity
Způsoby, jakými přemýšlíme nad sexualitou a intimitou, se v moderní době proměnily. „Někteří akademici říkají, že žijeme v době post-digitální intimity, což znamená, že rozdělení mezi intimitou reálnou a tou, kterou zažíváme online, se pomalu stírají,“ uvedl Moravec.
Virtuální prostředí, ve kterém se pohybujeme, například filmy, pornografický obsah nebo sociální sítě, nás formuje. „Dává příklady toho, jak má sexualita probíhat. Stejně jako když se bavíme třeba o módě,“ řekl Moravec pro iDNES.cz. „Víme, co je in, co není in. Je spousta influencerů, kteří se zaměřují na sexuální životy, nebo spousta sexuálních coachů.“
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Online prostor je podle něj dvojsečnou břitvou, která někomu může pomoci objevit sebe sama, ale někoho jiného může například přesvědčit o tom, že způsob, jakým prožívá svou sexualitu, není v pořádku. Toto tematizoval například snímek V proudu bytí.
„Je to příběh trans ženy, která v Americe musela podstoupit konverzní terapii, aby nebyla trans. Pouštěli do ní elektrický proud, ukazovali jí obrázky – prostě taková ta klasika, o které si myslíme, že už neexistuje a že to je historie, jak se zacházelo s queer lidmi. Ten projekt ale ukazuje, že pořád ve spoustě státech je konverzní terapie legální a že se stále provozuje,“ vysvětlil Moravec pro iDNES.cz.
Divák dostal možnost projít si takovou terapií na vlastní kůži, přičemž si vyzkoušel i jiné technologie virtuální reality, než je známý headset. „Máte na sobě takovou haptickou vestu, která vám simuluje elektrický proud takovým brněním a vibrací, která umocňuje ten zážitek.“
Přesto virtuální prostředí jako umělecké médium nabízí prostor pro nové, originální podněty. Videoprojekt Umělý sex například mapoval, jak si umělá inteligence představuje sexualitu mimo zažité představy o těle a genderu. „Autorstvo si hraje ve videích s AI a zkoumá třeba to, jak by si AI mohla představit genitálie na člověku tam, kde nejsou,“ popsal Moravec.
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Projekty byly vybrány na základě uměleckého zpracování i samotné práce s médiem virtuální reality. Filmy ve VR se natáčí na 360stupňovou kameru, která sleduje celý prostor, s čímž mají podle Moravce někteří autoři problém. „Někteří tvůrci, kteří přicházejí zejména z oblasti filmu, se snaží o simulaci filmového střihu. Ale tak se s tou kamerou nezachází. Vy s ní musíte pracovat víc jako v divadelním kontextu, že řešíte ten střih uvnitř toho záběru a pohyb těch lidí, spíše než nějakou střihovou koláž,“ vysvětlil.
Důležitý byl také široký výběr autorů a autorek. „Vyhýbáme se více komerčním projektům. Chceme, aby to byly projekty umělečtější a řešíme, aby byly pestré i v rámci geografického zastoupení,“ vysvětlil ředitel pro redakci s tím, že v rámci africké reprezentace má festival stále trochu mezery. „Řešíme i zastoupení režisérů a režisérek, aby byly zastoupeny ženy tvůrkyně minimálně z padesáti procent.“
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Výstava Kruhy intimity je stále otevřená do 13. prosince. Koná se v rámci 4. ročníku festivalu ART*VR, který se uskutečnil od 11. do 15. listopadu a který na třech místech nabídl 43 projektů.
Kromě Kruhů intimity se v DOXu od 12. listopadu sešlo 40 odborníků a tvůrců na 8. ročníku mezinárodní konference o imerzivním vyprávění s názvem ZIP-Scene. V rámci ní vystoupili také vybraní autoři mezinárodních uměleckých festivalů, jejichž projekty jsou rovněž stále přístupné v horním patře auditoria. V galerii Signal Space byly po celou dobu festivalu poprvé k vidění čtyři projekty v rámci výstavy Nespoutané světy. Pod kupolí Planetária spolu letos soutěžilo deset fulldomových filmů, které diváci sledovali bez VR brýlí díky speciální projekci na celou kupoli.