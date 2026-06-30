Drama s Geislerovou i hanácké eso z bitvy o Británii. České filmy v létě lákají do kina

Ambiciózní snímek Pramen v hlavní roli s Aňou Geislerovou přináší na stříbrná plátna mrazivou a bolestnou kapitolu československých dějin. Elegantní lékařka Ingrid žije v sevření vyčerpaného manželství a stagnující kariéry. Většinu času věnuje svým pacientkám – pomáhá jim přivádět na svět děti, ale také ukončuje nechtěná těhotenství.
Jako součást tehdejší mašinerie provádí romským ženám sterilizace, aniž by ty plně rozuměly jejich fatálním důsledkům. Zlom nastává s příchodem mladé, bezprostřední sanitářky Agáty. Nové přátelství donutí Ingrid vidět realitu v jiném světle a položit si zásadní otázku: Dokáže se vzepřít pravidlům, která dosud chladně dodržovala?
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Problém sterilizace 80. let. Aňa Geislerová si zahraje československou gynekoložku
Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá dodnes nevyřešené téma, kdy o právu mít děti rozhodoval stát. Vedle pětinásobné držitelky ceny Český lev se ve snímku představí také Simona Boledovičová, Eva Mores a Vlad Ivanov. Od snímku si mnoho lidí slibuje silný emocionální dopad na diváka a otevření důležité celospolečenské diskuse, která by se mohla rozhořet ihned po premiéře snímku již 6. července 2026.
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Holubová, Havlová, Pořízková jako Bardotky
Jako druhá na řadě je humorně melancholická dámská jízda s názvem Bardotky. Tři kamarádky, které už mají šedesátku za sebou, se rozhodnou, že je nejvyšší čas si pořádně užít. Přestože je každá úplně jiná, po letech házejí starosti za hlavu a vyrážejí na dámskou jízdu snů. Čeká je výlet plný vína, nespoutaného smíchu a dlouho střežených tajemství.
Během své jízdy stihnou porušit snad všechna psaná i nepsaná pravidla: omylem navštíví „coffee shop“, kde se káva rozhodně nepodává, padnou do rukou strážníků a nakonec skončí ztracené kdesi uprostřed malebných vinic. Právě tam, daleko od domova a s několika promile v krvi, zjistí, že celá desetiletí skrývaly úplně stejné tajemství a že ta pravá jízda teprve začíná.
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VIDEO: Nehodláme sedět v koutě, vzkazují Havlová a Pořízková jako Bardotky
Režie se ujala Hana Hendrychová, hudbu k filmu složil Ondřej Brzobohatý a hlavní trio hrdinek zpodobnily Pavlína Pořízková, Eva Holubová a Dagmar Havlová. Podle slov tvůrců se diváci mohou těšit na odlehčenou, avšak emocionálně inteligentní podívanou, která je ideální volbou pro letní večer v kině. Pokud sázíte na Bardotky, zapište si do kalendářů 22. července.
Dovolená v Českém ráji
Příjemná letní zábava pro celé generace, která do kin dorazí 24. července, to by měla být komedie Dovolená v Českém ráji od Adama Kolomana Rybanského, která vypráví o manželském páru procházejícím krizí. V naději na nápravu vztahu sbalí děti a vyrazí na letní dovolenou. Problém je v tom, že každý z členů rodiny si ideální volno představoval úplně jinak.
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Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem
V hlavních rolích se představují Tomáš Jeřábek a Magdaléna Borová, v dalších úlohách uvidíme Sašu Rašilova ml., Petra Čtvrtníčka nebo Adama Mišíka. Jedním z největších lákadel snímku jsou ale nádherné a fotogenické záběry z Českého ráje, kde se natáčení odehrávalo. Nechte se pozvat na ikonickou zříceninu Trosky nebo do oblíbeného kempu Čertoryje.
Mistryně
Na stejné datum, tedy 24. července připadá i premiéra dalšího českého projektu s názvem Mistryně od krále českého nezávislého filmu Bohdana Karáska, která slibuje lahůdku pro náročnější diváky, kteří ocení intimní vztahovou „dramedii“.
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Hlavní hrdinkou jeho příběhu je úspěšná lékařka Monika, která žije ve spokojeném vztahu s Lukášem a čeká své první vytoužené dítě. Když však po letech náhodou potká svého exmanžela Petra a vydá se s ním na dlouhou procházku městem, vyplavou na povrch vzpomínky, pochybnosti a otázka: Co by bylo, kdybychom se tehdy nerozešli?
V hlavních rolích se představí Marie Švestková, Jiří Havelka, Lukáš Bouzek a Taťjana Medvecká.
Bojovník
Snímek Bojovník, který má premiéru 13. srpna, aspiruje na jeden z největších diváckých hitů letošního léta. Příběh bývalého šampiona MMA, který se pokouší o návrat na vrchol a musí čelit nejen nulové fyzičce a drasticky odlišným pravidlům moderního klecového boje, ale i vlastním vnitřním démonům a stínům minulosti, láká na atraktivní prostředí světa bojových sportů.
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Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA
Očekává se syrová energie a strhující herecký výkon Milana Ondríka, který kvůli roli podstoupil náročný fyzický trénink. Režisérské duo Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška napsalo scénář společně s Tomášem Dušičkou a hvězdné obsazení doplňují Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl či Kryštof Hádek. Ve vedlejších rolích se objeví i ikony bojových sportů jako Karlos Vémola či Jiří Procházka.
Osamělý vlk
A závěr našeho výběru patří jednomu z hrdinů druhé světové války a našich dějin. Výpravné historické dokudrama Osamělý vlk mapuje dechberoucí a tragicky krátký život Josefa Františka, nejúspěšnějšího nebritského stíhacího pilota legendární bitvy o Británii, který létal v řadách 303. polské perutě RAF.
Snímek, který zamíří do kin 27. srpna, slibuje unikátní filmový zážitek díky kombinaci hraných scén s archivními materiály a moderní počítačovou animací. Divák se tak přenese přímo do kokpitu stíhačky Hawker Hurricane uprostřed zuřivých vzdušných soubojů.
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Osamělý vlk z Hané lovil během bitvy o Británii nepřátele i navzdory rozkazům
Režisér Ondřej Veverka spolupracoval na scénáři spolu s Petrem Pelechem a Vítězslavem Jandákem ml. V hlavních rolích se představují Tadeáš Moravec, Josef Trojan, Viktor Zavadil, Jan Nedbal a Miroslav Hanuš.
Název filmu odkazuje na Františkovu slavnou taktiku, kdy se záměrně odděloval od formace a na vlastní pěst lovil německé letouny vracející se do Francie. První scény vznikaly v srpnu 2025 v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově, které filmaři přetvořili v autentickou britskou základnu RAF.