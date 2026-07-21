Noví Homolkovi? Komedie z Českého ráje se v ukázce vysmívá stereotypní dovolené

V hlavních rolích se představí Tomáš Jeřábek a Magdaléna Borová. Za kamerou stojí režisér Adam Koloman Rybanský, který se pod diváckým i kritickým úspěchem podepsal už u komedie Kdyby radši hořelo – snímku, který nejeden divák považuje za jakéhosi duchovního nástupce klasiky Hoří, má panenko. Podobně jako ona se i nová Dovolená v Českém ráji hlásí k odkazu československé nové vlny.
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Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem
Teaser se soustředí hlavně na scénu, ve které Milan s Týnou stavějí stan – zdánlivě banální činnost, kterou napětí mezi oběma partnery proměňuje v komickou i zároveň dramatickou podívanou.
Kolem nich mlčky posedávají další kempaři u svých stanů a karavanů a svou nečinností jen podtrhují prázdnotu dovolené, která měla být únikem od všedních dní, ale nakonec je jen věrně kopíruje.
Tónem film připomíná spíš Ecce Homo Homolka než klasickou dovolenkovou romanci – hořce ironický pohled na všednost totiž k českému humoru patří odjakživa.
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Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely
Namísto sentimentu a kýče tak jde o kempařskou komedii, která se má podobným klišé raději obloukem vyhnout a mezi nejlepší komedie podle Kinoboxu by tak mohla v budoucnu klidně patřit i ona. Do kin snímek dorazí 30. července.