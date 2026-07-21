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Noví Homolkovi? Komedie z Českého ráje se v ukázce vysmívá stereotypní dovolené

  11:15
Milan s Týnou si slibovali dovolenou u moře, jenže kvůli omezenému rozpočtu museli plány přehodnotit – a nakonec skončili se stanem v Českém ráji. Zatímco Milan si pobyt v lese a stanování evidentně užívá, Týna za ztracenými představami o moři pořád truchlí. Po jedné hádce se Milan opije a usne venku v lese, kde se probudí úplně ztracený. Jejich vztah tak čeká další zatěžkávací zkouška.

V hlavních rolích se představí Tomáš Jeřábek a Magdaléna Borová. Za kamerou stojí režisér Adam Koloman Rybanský, který se pod diváckým i kritickým úspěchem podepsal už u komedie Kdyby radši hořelo – snímku, který nejeden divák považuje za jakéhosi duchovního nástupce klasiky Hoří, má panenko. Podobně jako ona se i nová Dovolená v Českém ráji hlásí k odkazu československé nové vlny.

Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem

Teaser se soustředí hlavně na scénu, ve které Milan s Týnou stavějí stan – zdánlivě banální činnost, kterou napětí mezi oběma partnery proměňuje v komickou i zároveň dramatickou podívanou.

Kolem nich mlčky posedávají další kempaři u svých stanů a karavanů a svou nečinností jen podtrhují prázdnotu dovolené, která měla být únikem od všedních dní, ale nakonec je jen věrně kopíruje.

Trailer k filmu Dovolená v Českém ráji
Filmaři natáčí na Troskách komedii. Jednou z hvězd bude i Adam Mišík. (1. září 2025)
Filmaři natáčí na Troskách komedii. Jednou z hvězd bude i Adam Mišík. (1. září 2025)
Filmaři natáčí na Troskách komedii. Jednou z hvězd bude i Adam Mišík. (1. září 2025)
12 fotografií

Tónem film připomíná spíš Ecce Homo Homolka než klasickou dovolenkovou romanci – hořce ironický pohled na všednost totiž k českému humoru patří odjakživa.

Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

Namísto sentimentu a kýče tak jde o kempařskou komedii, která se má podobným klišé raději obloukem vyhnout a mezi nejlepší komedie podle Kinoboxu by tak mohla v budoucnu klidně patřit i ona. Do kin snímek dorazí 30. července.

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Noví Homolkovi? Komedie z Českého ráje se v ukázce vysmívá stereotypní dovolené

Trailer k filmu Dovolená v Českém ráji

Milan s Týnou si slibovali dovolenou u moře, jenže kvůli omezenému rozpočtu museli plány přehodnotit – a nakonec skončili se stanem v Českém ráji. Zatímco Milan si pobyt v lese a stanování evidentně...

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