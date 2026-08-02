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Soupeř Rockyho míří do Prahy. Herec Dolph Lundgren se tu setká s fanoušky

Jan Pešek
  19:11
Dolph Lundgren (Beverly Hills, 2019)

Dolph Lundgren (Beverly Hills, 2019) | foto: Profimedia.cz

Dolph Lundgren (únor 2023)
V době natáčení Rockyho IV, kde se Ivan Drago utkal s Rockym, byl Lundgren o...
Dolph Lundgren přišel do akčního filmu z univerzitního prostředí.
Herec Dolph Lundgren (Řím, 26. června 2024)
20 fotografií
Do Prahy míří další hvězda akčních filmů. Po červnové návštěvě Arnolda Schwarzeneggera přijal pozvání českého promotéra Petra Větrovského americko-švédský herec Dolph Lundgren známý ze čtvrtého Rockyho nebo filmu Univerzální voják či série Postradatelní.

Informaci o příjezdu světlovlasého akčního hrdiny do Prahy zveřejnil na svém Instagramu promotér Petr Větrovský.

„V prosinci přivítáme legendárního Dolpha Lundgrena – představitele nezapomenutelného Ivana Draga z Rocky IV,“ napsal Větrovský k oznámení.

„U příležitosti 50. výročí filmu Rocky bude vyprávět svůj životní příběh – od studia chemického inženýrství přes nečekaný vstup do Hollywoodu až po cestu, která z něj udělala jednu z největších ikon akčního filmu,“ přiblížil Větrovský s tím, že prodej vstupenek odstartuje v pondělí v osm hodin ráno.

„Čeká vás výjimečný večer plný filmových příběhů, vzpomínek a jedinečné atmosféry,“ dodal promotér, který v červnu uspořádal Noc s legendou, na které vystoupil Arnold Schwarzenegger.

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Lundgren vystudoval chemické inženýrství a získal prestižní Fulbrightovo stipendium na americkém MIT. Akademickou dráhu ale nakonec vyměnil za Hollywood a v roce 1985 ho celosvětově proslavila role chladného sovětského boxera Ivana Draga ve filmu Rocky IV.

Od té doby se stal nedílnou ikonou akčního žánru, k němuž se v pozdějších letech úspěšně vrátil například v sérii Postradatelní nebo v komiksovém hitu Aquaman.

Lundgren se také v minulosti potýkal s rakovinou, kterou mu v roce 2015 diagnostikovali lékaři. O svém boji s nemocí se rozpovídal ve videu na YouTube pro kanál In Depth With Graham Bensinger.

V roce 2024 oznámil, že rakovina je po náročném boji pryč. Herec tehdy pozdravil fanoušky přímo z nemocničního lůžka.

29. listopadu 2024
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