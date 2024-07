Případ, který rozdělil Česko, se opět otevře. Voyo uvede seriál Kauza Kramný

Podle tvůrců Kauza Kramný nebulvárním způsobem ukazuje osudy lidí, kterým případ změnil život. „Pro nás je důležité, že kauzu Kramný zná v podstatě každý, a každý má na ni názor. Ale často to jsou názory zkratkovité, vycházející z bulváru a palcových titulků. My jsme se na to rozhodli podívat více do hloubky. Kauzu zpracováváme v pěti dílech a snažíme se vyslechnout obě strany sporu,“ řekl režisér Hátle, jehož debut Manželé Stodolovi se nedávno objevil v kinech.

Také v něm šlo o skutečný případ. Popisoval dva manžele vraždící důchodce. „Myslím, že je to hodně rozdílné, protože Manželé Stodolovi byl hraný film a Kauza Kramný je dokumentární snímek,“ podotkl Hátle. „Exkluzivní je zejména proto, že se nám podařilo sehnat lidi, kteří ještě nikdy se svým svědectvím na veřejnosti nevystoupili. Jsou to nejbližší kamarádky oběti, rodiče Kramného nebo sám Petr Kramný,“ dodal.

Nebývalý zájem médií a veřejnosti, spolu s ochotou Kramného s novináři hovořit, vedl k velké mediální odezvě případu. Pod množstvím senzacechtivých zpráv se ale ztrácela některá fakta. Kramný podle obžaloby a platného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak údajně dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen k osmadvacetiletému trestu na základě nepřímých důkazů. Rozsudek pak potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud i Ústavní soud. Kramný se bezúspěšně pokusil o obnovu řízení.

Spolek Šalamoun považuje Kramného případ za největší justiční zločin po listopadu 1989. Spolek ale není účastníkem řízení. Vystupuje proto jako amicus curiae, tedy přítel soudu, a soudci tak k jeho podnětu nemusí přihlížet.

„Byli bychom neradi, aby divák získal dojem, že my víme, jak to vlastně všechno bylo. Rádi bychom podali objektivní informace z obou stran, a ať se divák sám rozhodne, co si o tom myslí. Ale samozřejmě Petr Kramný je pravomocně odsouzený vrah. To může rozhodnout jenom soud, ne my,“ dodal režisér.

Videoplatformu Voyo si v polovině letošního března platilo v Česku a na Slovensku přes 800 000 uživatelů. „Velmi rychle překonáváme dílčí cíle a blížíme se k tomu hlavnímu - jeden milion předplatitelů do konce roku 2025,“ uvedl generální ředitel Daniel Grunt. Loni si Voyo předplácelo 650 000 uživatelů v ČR a na Slovensku.