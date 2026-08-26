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Diabolical. V dokumentu o Epsteinových zločinech promluví jeho právník i oběti

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  11:02
Dokument s názvem Diabolical o zvráceném finančníkovi Jeffreym Epsteinovi

Dokument s názvem Diabolical o zvráceném finančníkovi Jeffreym Epsteinovi | foto: Warner Bros. Discovery

Britka Ghislaine Maxwellová a zesnulý finančník Jeffrey Epstein na archivním...
Fotografie zveřejněná americkým ministerstvem spravedlnosti zachycuje Jeffreyho...
Letecký pohled na soukromý ostrov Jeffreyho Epsteina v Karibiku. (4. prosince...
Britka Ghislaine Maxwellová a zesnulý finančník Jeffrey Epstein na archivním...
51 fotografií
Společnost Warner Bros. Discovery získala exkluzivní práva na distribuci nového mrazivého dokumentu Diabolical: The Epstein Files o zločinech amerického finančníka Jeffreyho Epsteina usvědčeného z vážných sexuálních deliktů. Snímek uvede prostřednictví streamovací platformy HBO Max. Přístupný bude od začátku září i na českém a slovenském trhu.

Snímek, který vyrobila a distribuuje společnost Australian Broadcasting Corporation, mapuje vzestup, fungování a následný pád zvrhlého finančníka, jeho síť obchodování s lidmi a systémová selhání, která umožnila roky trvající zneužívání mladistvých žen.

Devadesátiminutový dokument zahrnuje výpovědi klíčových svědků zvrácených činů jako byly Epsteinovy oběti Lisa Phillipsová a Ashley Rubrightová. Z druhé strany lze slyšet i slova jeho právníka Davida Schoena či bratra Marka Epsteina, který dodnes pochybuje o okolnostech Epsteinovy smrti v cele vazební věznice newyorského Metropolitan Correctional Center.

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„Diabolical: The Epstein Files přináší aktuální pohled na případ, který nejen otřásl titulními stránkami médií po celém světě, ale zároveň zásadně ovlivnil vnímání moci a vlivu. Prostřednictvím zkoumání rozsahu a důsledků těchto zločinů nabízí dokument našemu publiku hlubší porozumění jednomu z nejvýznamnějších a nejotřesnějších případů zneužívání v novodobé historii,“ uvedla Myriam Lopez-Otazuová, vice prezidentka pro mezinárodní dokumentární obsah společnosti Warner Bros. Discovery.

Dokument s názvem Diabolical o zvráceném finančníkovi Jeffreym Epsteinovi
Britka Ghislaine Maxwellová a zesnulý finančník Jeffrey Epstein na archivním snímku, jenž zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Fotografie zveřejněná americkým ministerstvem spravedlnosti zachycuje Jeffreyho Epsteina, jak společně s dívkami pózuje po boku režiséra nynějšího filmu Melania Bretta Ratnera.
Letecký pohled na soukromý ostrov Jeffreyho Epsteina v Karibiku. (4. prosince 2025)
51 fotografií

Bezprecedentní přístupu ke zpracování veškerých získaných materiálů, výpovědím svědků, vyšetřovatelů a novinářů, přináší zcela nový pohled na Epsteinovy zločiny a jejich dalekosáhlé důsledky, které sahají daleko za hranice nechvalně proslulého ostrova Little Saint James, kde se dnes již zesnulý deviant dlouhá léta v tichosti oddával těm nejzvrácenějším radovánkám.

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Mrazivý dokument bude prostřednictvím streamovací platformy HBO Max, postupně uváděn na mezinárodních trzích od 3. září. Jeho uveřejnění považuje společnost podle svých slov „za závazek přinášet prémiové dokumentární příběhy zaměřené na témata významného veřejného zájmu“. Premiéru si snímek odbude ve Velké Británii, Itálii a Nizozemsku, později bude dostupný i v české a slovenské verzi platformy.

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