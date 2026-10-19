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Čeští vojáci na hraně konfliktu. Televizní série ukáže, co obnáší obrana svobody

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  8:08
Jak vypadá půlroční mise českých vojáků na východním křídle NATO? Šestidílná dokumentární série „Provedu! Cena za svobodu“ režiséra Benjamina Tučka zavede diváky na přísně střeženou základnu v litevské Rukle. Ukáže nejen vojenský výcvik, ale také psychický tlak, odloučení od rodin a proměňující se bezpečnostní situaci v Evropě. Vznese i otázky bezpečnosti naší země v případě konfliktu Ruska se Severoatlantickou aliancí.

Válka na Ukrajině

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Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - před startem extrémního závodu Czech Mudness Run v Litvě.
Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - dekontaminace raněného v Litvě.
Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - rotmistr Filip Jerie odjíždí na misi do Litvy.
Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - četař Jakub Stříbrný před akcí na cvičení v Pabradé.
12 fotografií

„Na příběhu české chemické jednotky na misi v Litvě ukazujeme, jak se během půl roku měnila bezpečnostní situace v Litvě, v Evropě a ve světě. Seriál je dnes bohužel ještě aktuálnější než tehdy, když jsme začali natáčet. Je to kronika eskalace mezinárodního napětí, v němž i u nás v Čechách žijeme a před kterým varujeme,“ říká režisér Benjamin Tuček.

Hlavními hrdiny seriálu jsou vojenský záchranář Martin, tiskový mluvčí českého kontingentu a první Čechomexičan v Armádě ČR Jan, odmořovač Martin, logistik Filip, střelec Jakub a kaplan David, otevřeně ukazují, co se skrývá za vzletnými slovy o obraně státu.

Během mise se pohybovali nedaleko hranic s Běloruskem, kde se konaly rusko-běloruské manévry Západ 2025. Do jejich života se promítaly navíc zprávy o rostoucím mezinárodním napětí i tragická smrt amerických vojáků a belgického dělostřelce.

Neviditelná fronta: válka o českou mysl. Jak se cvičí na hybridní válku proti Rusku

„Naši hrdinové se ocitali pod velkým tlakem. Na psychiku vojáků dopadlo také odloučení od rodin, které doma prožívaly eskalaci mezinárodního napětí,“ popisuje Tuček.

Seriál zachycuje vojáky při výcviku bojové medicíny, nácviku taktiky ve střeleckém trenažéru i zimním kurzu přežití pod vedením norských specialistů. Nechybí ani extrémní překážkový závod Czech Mudness Run, kterého se účastnili příslušníci zahraničních kontingentů.

Štáb ale nahlíží také do vzácných chvil volna. Vojáky doprovází mimo základnu, na cvičiště u Pabradé i do letoviska Palanga u Baltského moře. Dronové záběry zároveň připomínají, jak se proměňuje současné válčení, v němž může být bezpilotní letoun prostředkem průzkumu i smrtící zbraní.

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Součástí šestidílné série jsou také záběry světových zpravodajských agentur zachycující ruskou agresi proti Ukrajině. O bezpečnostní situaci v Evropě a významu kolektivní obrany hovoří vojenští představitelé, diplomaté i odborníci na mezinárodní vztahy. „My jsme opravdu na hraně světového konfliktu. Pokud si vyslechnete ruskou rétoriku, tak říkají, že válčí se Severoatlantickou aliancí,“ říká v dokumentu Martina Heranová z katedry bezpečnostních studií CEVRO Univerzity.

Upozorňuje také na proměnu bojů na Ukrajině, které se stále výrazněji odehrávají ve vzduchu. „Představa, že sem ty drony nebo rakety nedoletí, je opravdu velmi naivní,“ dodává.

K situaci se vyjadřují také bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a současný velvyslanec v Litvě Aleš Opata, bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza mladší, analytik Jakub Kalenský, bývalý vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský nebo hlavní kaplan Armády ČR Jaroslav Knichal.

Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - desátník Martin Lazar jistí odvoz raněného v Litvě.

Bříza připomíná, že ruské vnímání dějin a rozpadu Sovětského svazu se zásadně liší od pohledu střední a východní Evropy. Podle něj ruské vedení usiluje o obnovení vlastní sféry vlivu, která by zasahovala i do tohoto regionu.

Dokument Provedu! Cena za svobodu tak vedle každodenního života vojáků otevírá otázku, kolik úsilí stojí obrana svobody a zda si její hodnotu uvědomujeme, dokud ji nemusíme skutečně hájit.

Šestidílný seriál nabídne od úterý 27. října od 21:00 hodin program ČT2 a iVysílání.

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