Mužík nebyl jediný, stejnou posedlost vykazuje na čtyřicet tisíc majitelů špičkových detekčních zařízení. Milovníci záhad se potkali na Konferenci Sfinga, kde se poprvé veřejně promítal úryvek Mužíkova posledního rozhovoru, který poskytl pro dokument Ďáblova sbírka - Lovci pokladů.

„S vědomím, že času i sil ubývá, nám sdělil několik zásadních informací, které si do té doby nechával pouze pro sebe,“ naznačil režisér Marek Dobeš, autor tematicky spřízněného hraného snímku Ďáblova sbírka, který chce v dokumentu vedle Mužíka zaznamenat obecné téma hledačství a luštění záhad coby životní vášeň i styl.

Na otázku, co se dá na našem území nalézt z dob německé okupace, Mužík filmařům odpovídal: „Ukrývalo se vše, zlato a cennosti ukradené z celé Evropy i světa. Velká část dodnes leží nenalezena někde na území českého státu. Že máme pravdu, můžeme dokázat jedině tím, že otevřeme úložiště. Pak se ukáže, že ta práce nebyla nadarmo.“

Ivan Sochor ze sdružení Poslední klíč, který s Mužíkem strávil skoro třicet let, o něm vyprávěl: „Badatelé hledají v archivech, nechodí do terénu. Josef byl pravý opak, chodil do terénu a neuměl moc hledat v archivech, kam se těžko dostává. Pár týdnů před tím, než ho odvezli definitivně do nemocnice, byl v terénu, tři týdny před smrtí na Hradištku, zase v terénu. Měl jet do Polska, Německa, na Konopiště, měl hodně rozdělaných věcí a vlastně nic nedokončil. Takový byl celý život.“

Právě o Hradištku mu Mužík řekl, že už tam nemá co hledat, že už prostě ví. „Jenže po předešlých výzkumech těžko sháněl sponzory. Na Medníku je mnoho štol ještě z těžby ze 16. a 17. století. Některé jsou zaminované či na místech, kde vám nedovolí vrtat. Ale některé dostupné jsou a Mužík se o jejich umístění podělil,“ tvrdí aktéři filmu.

Dobeš upozorňuje, že řada nadšenců odkrývá bohatství historie jen pro sebe. „Neprofesionální hledání a manipulace s nalezenými předměty může napáchat velké škody. Proto je nutné, aby laik věc nechal na místě a zavolal odborníky. Sám jsem byl svědkem pokusu o neodevzdání nálezu, ač jsem se s kamerou pohyboval hned za dotyčnou osobou s detektorem a věděla o mně.“

Masové zabavování uměleckých památek nařídil za války sám Hitler. Podle odhadu se mu podařilo nashromáždit minimálně půl milionu děl. Jen část objevili Američané při osvobozování, jiná se našla ukrytá v odlehlých zámcích či továrních šachtách.

I v dnešní době se ztrácejí hodnotné památky, jež se pak mohou objevit v zahraničních aukcích, a řadu z nich se dosud nalézt nepodařilo. Také o cestě k jejich identifikaci a zjištění úkrytu vypráví dokument Ďáblova sbírka - Lovci pokladů.

Ukázku z rozhovoru s Josefem Mužíkem najdete na videu.