Hned prvním samostatným filmem Nikdo se nebude smát, jehož scénář podle povídky Milana Kundery napsal s Pavlem Juráčkem, si způsobil problémy. „Spousta lidí čeká na můj první chybný krok, mám pocit, že jsem na všechno sám,“ poznamenal si tehdy.
Ke grotesknímu příběhu, v němž tehdejší domovní výbor kádrující občany podle režiséra podává přesný obraz doby, Bočan s odstupem času dodává: „Franz Kafka lakoval na růžovo, kdyby zažil socialismus, to by teprve koukal!“
Nicméně režisérův celoživotní přítel, „můj starší i mladší bratr“ Jiří Stránský, tenkrát objevil při hledání hlavní představitelky dívku, která roli sice nedostala, zato se však stala Bočanovou manželkou. Nedávno oslavili společných šedesát let.
V denících, které si vede od svých šestnácti, kdy si zahrál ve filmu Olověný chléb, zmiňuje režisér rok 1968 jako období slibných vyhlídek. Jeho historické podobenství Čest a sláva dostalo cenu v Benátkách, trofej však nikdy neviděl a snímek skončil v trezoru. „Pak už jsem takový film nemohl natočit,“ vzpomíná.
Bočanův osud mapuje úděl celé slavné generace, o níž při setkání s kameramanem Jaromírem Šofrem prohodí: „Zbyl jsem tu poslední, sám.“ S projektem Pasťák narazil u nového normalizačního vedení Barrandova, dokončit jej směl až po listopadu 1989.
Kvůli nucené profesní pauze zažil deprese, ztrátu hlasu, ale také poznání, jak důležité je rodinné zázemí. „Vždycky jsem se snažil, aby v každém mém filmu byla aspoň myšlénečka, když už ne myšlenka,“ prohlašuje, ale poctivě přiznává i výjimku, kdy to opravdu nešlo: Partu hic.
Pokleslá komedie o hornické partě holdující mléku totiž znamenala pro Bočana podmínku, aby se po letech mohl vrátit k profesi. Byla to jeho asi nejkřiklavější, byť ne jediná povinná úlitba režimu; jiné dokumentarista Petr Smělík milosrdně pomíjí, jen krátce se zastaví u pohádky S čerty nejsou žerty a přejde rovnou do svobodné éry s titulem Zdivočelá země.
„Tím jako bych navázal na své první tři filmy,“ shrnuje Bočan a dodává: „Důležité je, že jsme řekli pravdu.“ Právě posedlost pravdou prostupuje poctivou zpovědí posledního mohykána jednoho filmařského pokolení, kterou ČT art uvedl v premiéře.