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GLOSA: Bočan chtěl tvořit pravdu či aspoň „myšlénečku“. Ale musel točit i Partu hic

Mirka Spáčilová
  8:55
Filmový a televizní režisér Hynek Bočan v kulturním magazínu Za scénou

Filmový a televizní režisér Hynek Bočan v kulturním magazínu Za scénou | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Josef Kemr, Ivan Vyskočil, Vladimír Menšík, Petr Nárožný, Jan Skopeček, Jiří...
Natáčení třetí řady seriálu Zdivočelá země v roce 2007. Z leva herci Václav...
Vítěz TV ceny 2025: Hynek Bočan
Soukromá vichřice, Čest a sláva, Parta Hic, Půl domu bez ženicha, Svatební...
33 fotografií
„Dnes to vypadá jako legrace, ale úplná sranda to nebyla,“ zazní trefně v dokumentu Bočan, v němž poslední žijící filmař československé nové vlny nechal nahlédnout i do svých osobních deníků. Ač jde o běžný model návratů ke klíčovým dílům, díky upřímnosti Hynka Bočana se zrodil mimořádný portrét.

Hned prvním samostatným filmem Nikdo se nebude smát, jehož scénář podle povídky Milana Kundery napsal s Pavlem Juráčkem, si způsobil problémy. „Spousta lidí čeká na můj první chybný krok, mám pocit, že jsem na všechno sám,“ poznamenal si tehdy.

Ke grotesknímu příběhu, v němž tehdejší domovní výbor kádrující občany podle režiséra podává přesný obraz doby, Bočan s odstupem času dodává: „Franz Kafka lakoval na růžovo, kdyby zažil socialismus, to by teprve koukal!“

Nicméně režisérův celoživotní přítel, „můj starší i mladší bratr“ Jiří Stránský, tenkrát objevil při hledání hlavní představitelky dívku, která roli sice nedostala, zato se však stala Bočanovou manželkou. Nedávno oslavili společných šedesát let.

Josef Kemr, Ivan Vyskočil, Vladimír Menšík, Petr Nárožný, Jan Skopeček, Jiří Krampol a Josef Dvořák ve filmu Parta hic (1976)
Filmový a televizní režisér Hynek Bočan v kulturním magazínu Za scénou
Natáčení třetí řady seriálu Zdivočelá země v roce 2007. Z leva herci Václav Chalupa, Martin Dejdar, JiříSchmitzer a režisér HynekBočan.
Vítěz TV ceny 2025: Hynek Bočan
Soukromá vichřice, Čest a sláva, Parta Hic, Půl domu bez ženicha, Svatební cesta do Jiljí, S čerty nejsou žerty, Smích se lepí na paty, Bumerang, seriály Zdivočelá země, Co teď a co potom, Přítelkyně z domu smutku – během své padesátileté kariéry Hynek Bočan režíroval největší herecká esa a ve filmovém archivu nechal několik skvostů, jež nabírají lesku s každým novým rokem. Který svůj film má nejradši, jak mu změnil život Jiří Stránský a jak výjimečné bylo natáčení s Josefem Abrhámem?
33 fotografií

V denících, které si vede od svých šestnácti, kdy si zahrál ve filmu Olověný chléb, zmiňuje režisér rok 1968 jako období slibných vyhlídek. Jeho historické podobenství Čest a sláva dostalo cenu v Benátkách, trofej však nikdy neviděl a snímek skončil v trezoru. „Pak už jsem takový film nemohl natočit,“ vzpomíná.

Bočanův osud mapuje úděl celé slavné generace, o níž při setkání s kameramanem Jaromírem Šofrem prohodí: „Zbyl jsem tu poslední, sám.“ S projektem Pasťák narazil u nového normalizačního vedení Barrandova, dokončit jej směl až po listopadu 1989.

Kvůli nucené profesní pauze zažil deprese, ztrátu hlasu, ale také poznání, jak důležité je rodinné zázemí. „Vždycky jsem se snažil, aby v každém mém filmu byla aspoň myšlénečka, když už ne myšlenka,“ prohlašuje, ale poctivě přiznává i výjimku, kdy to opravdu nešlo: Partu hic.

Pokleslá komedie o hornické partě holdující mléku totiž znamenala pro Bočana podmínku, aby se po letech mohl vrátit k profesi. Byla to jeho asi nejkřiklavější, byť ne jediná povinná úlitba režimu; jiné dokumentarista Petr Smělík milosrdně pomíjí, jen krátce se zastaví u pohádky S čerty nejsou žerty a přejde rovnou do svobodné éry s titulem Zdivočelá země.

„Tím jako bych navázal na své první tři filmy,“ shrnuje Bočan a dodává: „Důležité je, že jsme řekli pravdu.“ Právě posedlost pravdou prostupuje poctivou zpovědí posledního mohykána jednoho filmařského pokolení, kterou ČT art uvedl v premiéře.

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