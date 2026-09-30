Autentické zvuky dronů, výbuchy, praskání vysílaček. Zbývá 2000 metrů do Andrijivky

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Na americkém filmovém festivalu Sundance oceněný dokument vrhá diváky rovnou do syrové reality zákopů a ukazuje skutečnost, před kterou nelze zavřít oči. Příběh sleduje 3. útočnou brigádu složenou ze studentů, řidičů kamionů či mechaniků. Ti se prakticky přes noc promění v pěchotu v první linii.
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Ani náboj pro Ukrajinu? Rajchl možná ani neví, kde ta země leží, přemýšlí Sencov
Ústřední postavou je čtyřiadvacetiletý seržant a bývalý skladník Feďa. Na začátku natáčení seděl Černov s jeho jednotkou v malé místnosti u fronty. Původně zde byli čtyři, po třech letech bojů je Feďa už jediným, kdo přežil.
Režisér a scenárista Mstyslav Černov snímkem navazuje na svůj úspěšný dokument 20 dnů v Mariupolu, který získal v roce 2024 Oscara v kategorii Nejlepší celovečerní dokument.
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Syrové. Audioknihou roku je zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení Ruskem
V novém počinu se společně s kolegou Alexem Babenkem z tiskové agentury AP vydal přímo do zákopů a těžce zaminovaných lesů. Vojáky na frontě zpovídá o jejich životě, cestě, která je dovedla až do životu nebezpečné situace a nemožných rozhodnutích, kterým musí tváří v tvář válce čelit.
Celkový výstup v sobě pojí rozhovory, dynamické záznamy z kamer upevněných na přilbách vojáků nebo dlouhé záběry bez střihu, které ukazují syrové dění uvnitř ukrajinského zákopu.
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Mámě to neříkej, Xenie nám zemřela před očima. Poslechněte si audioknihu roku
Na intenzitě snímku dodávají autentické zvuky dronů, ohlušujících výbuchů a praskajících vysílaček. Celkově jej umocňuje promyšlená zvuková stopa. Rakouský hudebník Jakob Vasak a držitel dvou cen Grammy Sam Slater (Černobyl, Joker) ji totiž složili výhradně z těchto autentických ruchů nasbíraných na bojišti.
V Česku lze nyní dokument zhlédnout výlučně na VOD platformě Jeden svět online.