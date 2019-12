RECENZE: Jen takhle velcí hráči umí prodat krkolomnou Dokonalou lež

Režisér Bill Condon, který má za sebou mimo jiné tituly Kráska a zvíře či WikiLeaks, sáhl po scénáři Jeffreyho Hatchera, s nímž pracoval už na snímku Mr. Holmes.

Možná mu učarovalo postupné odkrývání charakterů ústřední dvojice, zdánlivě milých seniorů na ostýchavém prahu společného podzimu života, jenže s každým dalším odhaleným detailem se proměňuje žánr vyprávění, což dává snímku nádech falešné hry s divákem.

Začíná totiž jako romantická komedie pro pokročilé, kdy on a ona prostřednictvím internetové seznamky vyrazí na první nesmělou schůzku, následovanou návštěvou kina, po níž vskutku kouzelně sdílejí a komentují hit Quentina Tarantina Hanebný pancharti.

Jakmile stařík skuhrající před přítelkyní na bolavé koleno svižně odkřepčí do svého tajného alternativního života s prvky Podrazu, vypadá to na přerod v hořkou krimikomedii o sňatkovém podvodníkovi, třebaže divák předpokládá, že ani jeho oběť nebude tak důvěřivě bezbranná, jak se zprvu jeví. Bohužel však k tomu, aby odkryl karty, potřebuje autor nahodilé berličky minulosti, dokonce válečného Německa, a to z čiré konstrukční libovůle, bez náznaku důvtipně nalíčených logických stop, které patří k pravidlům poctivé detektivky.

Pak už nastupuje moralistické melodrama, ve finále vybavené spoustou reminiscencí a vysvětlivek, jímž se původně rozehraná partie ocitá zcela mimo šachovnici.

Dokonalá lež USA, 2019, 109 min Režie: Bill Condon Scénář: Jeffrey Hatcher Hrají: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter, Mark Lewis Jones, Phil Dunster, Laurie Davidson, Michael Culkin, Aleksandar Jovanovič, Athena Strates, Stella Stocker, Spike White Hodnocení­: 55 %

Ale současně nastává chvíle pravdy, co se týče herců. Protože filmařsky nevýbojná podívaná by se v okamžiku scenáristické zrady zhroutila jako domeček z karet, kdyby neměla tak poctivé základy v obou hlavních aktérech. Osmdesátiletý McKellen, dobromyslný čaroděj Gandalf z Pána prstenů, si navzdory stále narůstajícím temným podezřením uchovává kouzlo nezlomného rošťáka, které mu získává sympatie. A Mirrenová, o šest let mladší nositelka Oscara za titulní úlohu v Královně, trvale vyzařuje zdrženlivou důstojnost anglické vdovy, kterou občas rozčísne suše jedovatou poznámkou.

Ostatní herci, ačkoli nosí vesměs spolehlivá jména, jako by takřka neexistovali; celý vesmír Dokonalé lži se rozkládá mezi starosvětsky působícím párem, zaujatým ryze soukromou kratochvílí kočky s myší. Pro Condonův projekt zosobňují McKellen s Mirrenovou tandem záchranářů, pro diváky pak klíčový, ne-li jediný důvod, proč si zaplatit vstupenku za podívanou, která vykazuje spíše znaky televizního zážitku.