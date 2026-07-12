Film měl světovou premiéru na texaském festivalu SXSW, odkud pravidelně vybírá snímky i karlovarský festival. Jak v úvodu připomněl jeho umělecký ředitel Karel Och, jde o filmy, „jejichž tvůrci se nebojí udělat si ze sebe legraci“ a které mají „velmi sympatické a satirické prvky“.
Rodina uvedla film v češtině
„A podobnou hororovou komedií je i Rodinný film,“ zahájil projekci. „Rodinný film je film o filmu, který natočila rodina. A její větší část teď pozvu na pódium,“ dodal.
Na pódium následně přišli Travis Bacon a herci i režiséři Kyra Sedgwick a Kevin Bacon. Všichni tři si pak vzali papírek a zkusili film uvést česky. Lámaně, ale srozumitelně. „Doufáme, že si film zamilujete,“ řekla Kyra. „Zamilujete, jako my milujeme naši rodinu,“ dodal česky Kevin Bacon. „Díky,“ rozloučili se pak všichni tři a posadili se do sálu, aby se na svůj snímek podívali společně s diváky.
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Bacon jako milující otec, ale selhávající režisér
Rodinný film je filmem ve filmu. Kevin Bacon tu hraje otce, který natáčí béčkové horory. Recenzenti je pravidelně cupují, ale on se natáčení odmítá vzdát. Jednak proto, že díky filmům občas splatí nějaký ten dluh a rodina může dál žít na pěkné farmě, ale hlavně proto, že natáčení drží všechny pohromadě.
Na place mu záleží a celá rodina se tomu musí podřídit, i když s určitými výhradami. Vše se rozjede ve chvíli, kdy jde Kyra vyřešit štěkajícího psa od sousedů, který ruší natáčení jedné scény. Od té chvíle se film mění v krvavou, ale vtipnou hororovou komedii, ve které herci neztrácejí nadhled, přesně načasované scény drží tempo a divák se pohybuje někde mezi smíchem a napětím.
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Závěr filmu doprovázejí osobní rodinné snímky. Mladý Kevin drží v náručí prvního potomka Travise, Kyra je zachycená s přáteli, celá rodina je pohromadě. Sledujeme fotografie z doby, kdy byly děti malé, jak postupně vyrůstají, malá Sosie hraje v divadle a Travis stojí na pódiu s kytarou.
Kevin Bacon a Kyra Sedgwick patří k jednomu z mála pevných hollywoodských párů a manželé jsou už od roku 1988. I díky tomu získává film další vrstvu: není jen hororovou komedií, ale také vyprávěním o rodinné soudržnosti a pospolitosti.
Vítané odlehčení po zavíračce
Po týdnu těžkých filmů, které místy připomínaly spíš program dokumentárního festivalu Jeden svět, přinesl Rodinný film vítané odlehčení. Tekla v něm krev, ale zároveň se sál konečně opravdu smál.
Nakolik je Rodinný film satirickou reflexí skutečné rodiny Baconových, zůstává na divákovi. Dcera s divadelními ambicemi hraje herečku, syn hudebník ztvárňuje muzikanta a slavný otec herec a režisér natáčí tak, že se tomu podřizuje celá rodina, především jeho žena. Právě tato hra s realitou a fikcí patří k nejsilnějším stránkám filmu.
Na delegaci bylo vidět, že si uvedení ve Varech užila. Rodinný film přitom nepůsobil jako samoúčelný rodinný vtípek ani jako béčkový kousek bez nápadu. Spíš jako solidní půlnoční snímek, který si najde své místo i mimo festivalové plátno.