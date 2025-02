RECENZE: Další animovaný hit? Dogman láká na hudrující domy i bezelstné kotě

Česká kultura už přežila všelijaké mimoně, kteří ji ve vládních sestavách dostali na starost. Jejich výčet by nebyl malý, strašné ale je, že se někteří chtějí vracet a jiní, úplně noví a zoufale...

KOMENTÁŘ: Bez záštity nebude kino? Snad mají europoslanci na vstupné

Česko se konečně zviditelnilo! Evropský parlament se otřásl v základech, Brusel se zahalil do černého flóru, do ulic vyrazí protestující davy, a to vše kvůli našim statečným filmařům. Odmítli totiž...