Bod varu, láva a dinosauři. Animovaná Doba ledová se vrátí šestým dílem

Plány na další pokračování se sice původně objevily hned v roce 2016, kdy dosud poslední příběh zamířil do kin, následujících devět let však bylo ohledně další Doby ledové více méně ticho. Fanoušci série si sice mohli v roce 2022 čas zpříjemnit spin-offem Dobrodružství Bucka Wilda, animovaný film však i díky absenci všech hlavních hrdinů nesplnil očekávání.
Nyní se tedy původní sestava vrací a nabídne „šílené dobrodružství plné dinosaurů a lávy, které zavede Mannyho, Sida, Diega, Ellie, Scrata a zbytek tlupy na dosud neviděná místa Ztraceného světa“. Z oficiálního popisu se dá vyvodit, že šestka patrně naváže na úspěšný třetí díl Úsvit dinosaurů, kde hrdinové objevili svět druhohorních ještěrů ukrytý pod ledovým příkrovem. Právě zde ostatně potkali neohroženého Bucka Wilda, který bude taktéž jedním z hrdinů novinky.
Jak upozorňuje server Variety, dosud poslední Doba ledová celosvětově vydělala přes 400 milionů dolarů. Celá série, která vedle zmíněných šesti filmů obsahuje i další krátké příběhy, pak od premiéry v roce 2002 vynesla tvůrcům 3,2 miliardy dolarů. Premiéry by se film Doba ledová: Bod varu měl dočkat 5. února 2027.
23. listopadu 2016