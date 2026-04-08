Dny evropského filmu vedou od slepic a netradičního Draculy až po Sorrentina

Dny evropského filmu, jejichž 33. ročník začne 9. dubna, zahrnou vedle nových a kultovních děl i zahraniční hosty. Například retrospektivu snímků Paola Sorrentina včetně oscarové Velké nádhery či road movie Tady to musí být doprovodí režisérův dvorní střihač Cristiano Travaglioli.

Osobně v Praze Vincent Munier představí oceňovaný dokument Šepot lesa, projekce filmu Vlci se uskuteční za účasti režiséra Jonase Ulricha a producentky Nicole Ulrichové, drama Co je ti, holka? uvede představitelka hlavní role Jara Sofija Ostan.

K distribučním předpremiérám se přiřadí nevšední novinka provokatéra Györgye Pálfiho Slepice, adaptace románu Alberta Camuse Cizinec v režii Françoise Ozona či Hladovka od Karolise Kaupinise. Jiné snímky budou k vidění pouze v rámci přehlídky, třeba hořká komedie Maspalomas, drama Bez tíže nebo v Locarnu oceněný Bílý šnek.

Záběr z filmu Velká nádhera
Paolo Sorrentino (Benátky, 1. září 2021)
Rumunský režisér Radu Jude právě převzal cenu pro nejlepší film, stal se jím snímek se sáhodlouhým názvem Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři
Projekt oscarového režiséra Jima Sheridana Rekonstrukce či Dracula v netradičním pojetí Radu Judeho se v programu potkají se dvěma tuzemskými laureáty Českých lvů, s tituly Karavan a Pohádky po babičce.

Už při zahájení budou předány ceny vítězům festivalové sekce Poprvé, věnované debutům, a sekce Film a hudba. Doprovodný program zahrne vedle projekcí pro školy a seniory třeba animační dílny nebo setkání se střihačem Travagliolim.

Dny evropského filmu potrvají ve třech pražských kinech a v ostravském Minikině do 14. dubna. Brněnská část přehlídky se uskuteční od 12. do 19. dubna v Artu, od 15. dubna se festival rozjede do dalších míst v Česku.

8. dubna 2026  9:35

