Dny evropského filmu vedou od slepic a netradičního Draculy až po Sorrentina

Osobně v Praze Vincent Munier představí oceňovaný dokument Šepot lesa, projekce filmu Vlci se uskuteční za účasti režiséra Jonase Ulricha a producentky Nicole Ulrichové, drama Co je ti, holka? uvede představitelka hlavní role Jara Sofija Ostan.
K distribučním předpremiérám se přiřadí nevšední novinka provokatéra Györgye Pálfiho Slepice, adaptace románu Alberta Camuse Cizinec v režii Françoise Ozona či Hladovka od Karolise Kaupinise. Jiné snímky budou k vidění pouze v rámci přehlídky, třeba hořká komedie Maspalomas, drama Bez tíže nebo v Locarnu oceněný Bílý šnek.
Projekt oscarového režiséra Jima Sheridana Rekonstrukce či Dracula v netradičním pojetí Radu Judeho se v programu potkají se dvěma tuzemskými laureáty Českých lvů, s tituly Karavan a Pohádky po babičce.
Už při zahájení budou předány ceny vítězům festivalové sekce Poprvé, věnované debutům, a sekce Film a hudba. Doprovodný program zahrne vedle projekcí pro školy a seniory třeba animační dílny nebo setkání se střihačem Travagliolim.
Dny evropského filmu potrvají ve třech pražských kinech a v ostravském Minikině do 14. dubna. Brněnská část přehlídky se uskuteční od 12. do 19. dubna v Artu, od 15. dubna se festival rozjede do dalších míst v Česku.