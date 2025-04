Dny evropského filmu slibují novinku Ptáče i retrospektivu Gondryho

spa Mirka Spáčilová Autor:

16:15

Výběr z aktuální produkce evropských filmařů nabídne od 2. dubna 32. ročník festivalu Dny evropského filmu. Do 8. dubna trvá v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, do 16. dubna v brněnském Artu a od 12. do 16. dubna v ostravském Minikině. Od 9. do 16. dubna zamíří do dalších jedenácti měst.