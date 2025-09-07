Dnes začínají Zrádci 2 online. Televizní diváci si ještě týden počkají

Matouš Waller
  5:00
Tajemný Křivoklát už podruhé hostí špinavou hru plnou intrik. Kdo ze 24 soutěžících se v honbě za statisícovou výhrou jako první pokusí odstranit věrné obyvatele, se dozvíte už dnes v prvním díle detektivní reality show Zrádci.

Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci | foto: FTV Prima

První díl populární soutěže Zrádci se objeví na streamovací platformě Prima+ už dnes, v neděli 7. září. Nedělní premiéru na internetu bude následovat i ta televizní – avšak přesně o týden později 14. září ve čtvrt na devět večer.

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdy se začne vysílat

Další díly by měly následovat každou neděli. Poslední dvanáctá epizoda by se tedy do televizního vysílání měla dostat v neděli 30. listopadu 2025, on-line už o týden dříve.

Premiéra na velkém plátně

V neděli 7. září ve čtvrt na devět večer se první díl objeví i na plátnech kin Cinestar po celé republice. Premiéru si producenti nachystali pro skalní fanoušky. Vstupenky už jsou vyprodané.

Kdo bude soutěžit

Dnes se také poprvé v plné kráse představí dva tucty soutěžících, z nichž část tvoří známé tváře. Stejně jako v první sérii se hry zúčastní 24 soutěžících, které bude tvořit mix známých tváří a zástupců z lidu.

Kdo vyhraje show Zrádci 2? Získat statisícovou výhru se pokusí 24 hráčů

Zatím však není jasné, jaké jim připadnou role – diváci se rozdělení dozví až v prvním díle právě dnes.

DanielaModerátorka
TomášSprávce ubytovacího zařízení
PetraVězeňská vyšetřovatelka
SáraProdejkyně zájezdů
PetrRežisér a lektor
ČestmírNovinář a podcaster
VěraDůchodkyně
KarolínaMajitelka prádelny
SofieManažerka
MarekPilot dopravního letadla
PatrikMMA zápasník
VeronikaModelka
MarcellHudebník a lékař
AničkaPrávnička
RobertPřírodovědec
KateřinaKriminalistka
VláďaIT konzultant
TerezaLesní dělnice a autorka detektivek
VanillyStudentka
MiaVrchní komisařka
OndřejVideomaker
BáraSpoluautorka podcastu
MichalMentalista a iluzionista
MJObchodní zástupce

Jaká jsou pravidla Zrádců

Druhá řada televizní detektivky navazuje na úspěch první série. Účastníci budou každý den plnit rozličné úkoly, čímž zvyšují celkovou výhru. Odnést si ji ale může jen jeden zrádce nebo zbývající věrní. Všichni hráči proto každý večer hlasují o vyloučení nejméně důvěryhodného soutěžícího.

O vyloučení, respektive „vraždě“ některého z věrných pak o pár hodin později rozhodují zrádci na tajné schůzi. Dvanáctidílnou hrou bude v roli záludného hradního pána provázet opět Vojta Kotek. Atmosféru, která je podle režiséra Markuse Kruga ještě temnější a dramatičtější, dokresluje stejně jako v první sérii hrad Křivoklát.

