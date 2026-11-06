Přitom McDonagh se tentokrát opakuje. Stejně jako ve své prvotině V Bruggách staví do popředí tandem utajených profesionálů, které jejich šéf pošle na zdánlivou dovolenou, leč s postranními úmysly. Tehdy to byli dva nájemní zabijáci, nyní dva agenti CIA, kteří jsou v roce 1973, krátce před vojenským převratem v Chile, vysláni ze Santiaga na Velikonoční ostrov.
Ačkoli po vzoru filmu V Bruggách představuje i Divoký kůň Devítka hrdiny z oboru takzvaně špinavé práce, kteří mají na rukou krev, dokáže pro ně získat sympatie.