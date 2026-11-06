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RECENZE: Divoký kůň láká na lahůdkové herce v čele s Malkovichem, vtip i cit

Mirka Spáčilová
  14:00
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John Malkovich a Sam Rockwell ve filmu Divoký kůň Devítka | foto: Falcon

Duchaplnost, navenek otrlý humor, uvnitř hluboký cit a pár mrtvol navrch; to je celý Martin McDonagh, osobitý dramatik i filmař. Téměř každý z jeho snímků znamená událost a platí to i pro novinku kin Divoký kůň Devítka.

Přitom McDonagh se tentokrát opakuje. Stejně jako ve své prvotině V Bruggách staví do popředí tandem utajených profesionálů, které jejich šéf pošle na zdánlivou dovolenou, leč s postranními úmysly. Tehdy to byli dva nájemní zabijáci, nyní dva agenti CIA, kteří jsou v roce 1973, krátce před vojenským převratem v Chile, vysláni ze Santiaga na Velikonoční ostrov.

Ačkoli po vzoru filmu V Bruggách představuje i Divoký kůň Devítka hrdiny z oboru takzvaně špinavé práce, kteří mají na rukou krev, dokáže pro ně získat sympatie.

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RECENZE: Divoký kůň láká na lahůdkové herce v čele s Malkovichem, vtip i cit

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John Malkovich a Sam Rockwell ve filmu Divoký kůň Devítka

Duchaplnost, navenek otrlý humor, uvnitř hluboký cit a pár mrtvol navrch; to je celý Martin McDonagh, osobitý dramatik i filmař. Téměř každý z jeho snímků znamená událost a platí to i pro novinku kin...

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