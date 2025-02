Americký raper, zpěvák a skladatel Don Toliver míří do České republiky. Jeden z nejvýraznějších hlasů současné rapové scény přiveze 18. května 2025 svou show do pražského O2 universa.

Nenechte škůdce hodovat! Britští umělci brojí proti AI, vydali prázdné album

Pod hlavičkou 1000 UK Artist vyšlo před několika dny album Is This What We Want? V tichém protestu proti tomu, aby umělá inteligence ke svému tréninku využívala britskou hudební tvorbu, se na něm...