KVÍZ: Před 50 lety měla premiéru Dívka na koštěti. Jak dobře film znáte?

Film o mladé čarodějnici Saxaně v podání Petry Černocké natočil režisér Vorlíček podle námětu a scénáře zpracovaných společně s Hermínou Frankovou a Milošem Macourkem. Film se natáčel v Pardubicích a v Praze. V roce 1972 byl snímek oceněn Cenou filmového diváka na Filmovém festivalu mladých v Trutnově.

Film je provázený řadou jedinečných triků. Za zvláštní filmové efekty získal architekt Oldřich Bosák rok po premiéře filmu na Mezinárodním filmovém festivalu v katalánském městě Sitges cenu Medalla Sitges en Plata de Ley.

O jméně hlavní hrdinky později Vorlíček řekl: „Jelikož to měl být film pro teenagery, chtěl jsem do jména hlavní hrdinky nějak včlenit slovo sex. Vyslovit je ale ve společnosti bylo v té době skoro nemyslitelné. Přesto jsem ale chtěl písmena ze slova sex nějakým způsobem využít, všelijak jsem je přeskupoval, až vznikla Saxana, kde jsou sice jen dvě písmena z toho původního slova, ale myslím si, že zní docela dobře. Když jsem výsledek svého snažení sdělil tenkrát Macourkovi, byl nadšen a řekl jen: To je ono!“

Scény, ve kterých si Saxana kouzlem prodlužuje svou ruku, se natáčela podle Vorlíčka jednoduchým trikem: na zemi ležel vždy jakýsi baleťák, který byl pečlivě schovaný tak, aby nebyl v záběru vidět. Ten svou ruku natahoval před sebe po zemi.

Vedle zpěvačky Černocké se hlavních rolích objevili Jan Hrušínský, Jan Kraus či Vladimír Menšík. Ústřední píseň Saxana nazpívala představitelka titulní role.