Stříkej! Divadlo Radka Brzobohatého uvedlo muzikálovou novinku Snowboarďáci

Divadlo Radka Brzobohatého uvedlo v pátek muzikál Snowboarďáci podle scénáře režiséra původního filmu z roku 2004 Karla Janáka. Příběh Rendyho a Jáchyma, kteří se vydají do Špindlerova Mlýna zapracovat na svých snowboardistických a sexuálních dovednostech, dostane spolu s náročnými pěveckými a pohybovými čísly na jevišti svěží nádech a diváky překvapí alternativní verzí toho, jak se celý děj horského dobrodružství vlastně odehrál.

Podle režiséra a autora českých textů písniček Lukáše Buriana bylo v divadelní verzi zcela nejnáročnější skloubit všechny prvky, které oproti filmu dělají muzikál muzikálem – tedy hereckou, pěveckou a taneční část.

„Je to velmi těžké dát dohromady, ty věci jsou strašně náročné, zpěváci mají velké rozsahy, jsou tam těžké choreografie. Je to těžké i herecky. Takže sesadit to dohromady byl tedy úkol,“ prozradil o náročné přípravě Burian.

Vedle hudby z pera Miroslava Chyšky, složené přímo pro muzikálovou novinku, nebudou diváci ochuzeni ani o notoricky známé hity z původního filmu, které jsou neodmyslitelně spjaté se zpěvákem Danem Bártou.

Koktejl, který ochladí a funguje. V Karlíně uvedli muzikálový hit Ledové království

„Jsme hodně ovlivňovaní tím filmem, aby nás nesrovnávali s původními herci. Písničky jsou samozřejmě těžké, protože je nazpíval Dan Bárta a tanečně? To uvidí sami diváci, že vůbec jednoduché to pro nás není,“ říká Vojtěch Flígr v roli Jáchyma.

„Možná nejtěžší z toho všeho je právě skloubit to všechno dohromady, aby to působilo autenticky jako jeden celek. Každý z nás má jiné přednosti a kvality, takže pracuje na něčem jiném. Ale jak se to dá dohromady, tak to prostě funguje a doplníme se navzájem,“ dodává jeho parťák Rendy, kterého ztvárňuje Edward Michael Asu.

Dvojici nerozlučných kamarádů, kterou si ve filmu zahrál Jiří Mádl a Vojta Kotek, toužící v horském prostředí prožít milostný románek a zdokonalit svou jízdu, alternuje na divadle dvojice Filip Antonio a Valentýn Pokorný. V dalších rolích vystoupí například Natálie Němcová, Viktorie Vítová, Eliška Jirotková, Filip Hořejš, Kateřina Bohatová nebo Vanda Károlyi.

Manžel má v sobě stavebnici a srůstá, říká Goščíková o zranění Janáka

Pokud si divák myslí, že jej divadelní zpracování nemá dopředu čím překvapit, pak bude překvapen dvojnásobně. Režisér původních Snowboarďáků z roku 2004 Karel Janák spojil s Divadlem Radka Brzobohatého své síly coby scénárista nového zpracování, které tak dostane zcela svěží podobu. Jak moc se bude děj – od dnes již kultovního filmu – lišit, však tvůrci předem prozrazovat nechtějí.

„Je to nějaký klíč, který k tomu Karel Janák vymyslel a dejme tomu, že je to nějaká alternativní realita toho, jak se to vlastně stalo,“ dodává režisér Burian.

Muzikál Snowboarďáci na prknech Divadlo Radka Brzobohatého.
