Štěpán Kozub hraje dirigenta. Divadlo Mír točí komedii Srnky

Jde o příběh čtyř mužů, které osud svede dohromady. Setkávají se operetní dirigent (Štěpán Kozub), mykolog (Vladimír Polák), úředník (Robin Ferro) a slavný herec (Albert Čuba). Čtyři zdánlivě nesourodé světy se jednoho dne protnou ve společném konci, kdy najdou skrytou krásu v říši lesních srnek.

„Každý vypráví jiný příběh a vypráví ho jinak. Realita se vždy někam pootočí a mění, chvíli jsme v minulosti postavy, chvíli ve snu, chvíli na pomezí obou světů,“ objasnil režisér, který slibuje i „výrazné výtvarné gesto“.

Produkce filmu Srnky se chopil Čuba, principál Divadla Mír, který musí dát dohromady sto padesát komparzistů či padesátičlenný orchestr. „Myslel jsem, že to bude jednodušší než Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, ale je to přesně naopak, tedy náročné jak organizačně, tak finančně,“ osvětlil.

Kozub si roli sám vybral. „Prošel jsem dirigentskými kurzy, věnoval se mi profesionální dirigent Jiří Habart,“ líčí herec. Natáčení s kolegy z divadla si chválí: „Jako kdyby člověk točil doma, s rodinou. Někteří lidé se v ní mají radši, někdy přijede teta, která už všechny štve, ale rádi ji vidíme… Každopádně je to příjemné.“

Komedie o snech a snění, bdělém snění i snění ve spánku zavede štáb vedle Ostravy také do Prahy, Brna nebo Polska. Snímek by měl být dotočen začátkem srpna, do kin se chystá v první polovině roku 2025.