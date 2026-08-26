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Česká města jako postapokalyptický Berlín plný upírů. Blíží se seriál Město krve

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  8:34
Společnost Disney vypustila do světa první trailer k novému seriálu Město krve (City of Blood). Natáčení temného příběhu plného akce, mocenských her a krvežíznivých upírů hostila z velké části Česká republika, která zde zastupuje rozloženou německou metropoli. Napínavá série vstoupí na streamovací platformu Disney+ v polovině září.

Seriál se odehrává v dystopickém Berlíně zničeném klimatickou změnou, kde hrstka privilegovaných žije v klimatizované kopuli, zatímco zbytek města sužuje korupce a násilí. Děj sleduje sestry Beu a Phoebe, které odhalí šokující pravdu o skrytých mocenských strukturách města, jen aby se samy ocitly uprostřed smrtelně nebezpečného konfliktu.

Foto ze seriálu Disney+ Město krve
Foto ze seriálu Disney+ Město krve
Trailer k novému původnímu německému seriálu Město krve
Foto ze seriálu Disney+ Město krve
9 fotografií

Název série v tomto případě odhaluje víc, než se na první pohled zdá. Diváci se v širokém spektru charakterů od nechutně bohatých elit po jednotlivce bojujících každý den o přežití dočkají také těch, pro které je krev hnacím motorem. Upíři vládnou v rozloženém městě organizovanému zločinu a krev se zde stává skutečnou měnou.

V hlavních rolích se představí Lea Drinda, Soma Pysallová, Franz Hartwig, Jördis Triebel, David Schütter, Mouataz Alshaltouh, Jenny Schily, Dagmar Manzelová, Melika Foroutanová, Jan Georg Schütte a Lars Eidinger.

Režie krvavého projektu se ujal Philipp Kadelbach (My děti ze stanice Zoo, Válečná generace). Mezi výkonné producenty se pak řadí německo-španělský herec a režisér Daniel Brühl, který je filmovým fanoušků známý například z úspěšných snímků Rivalové (2013), Hanebný pancharti (2009) nebo Captain America: Občanská válka (2016).

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Natáčení seriálu se z velké části konalo v České republice, která zastupovala lokace německého Berlína. Všímaví diváci tak mohou rozeznat konkrétní místa v Praze, Brně nebo Ústí nad Labem.

Pro předplatitele platformy Disney+ budou všechny díly temného dramatu k dispozici najednou od 16. září.

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