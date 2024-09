České oceňovací ceremoniály se nedají s americkými srovnávat, říká Monika Zavřelová

I tak prý měla dost možností být v blízkosti tvůrců ikonických pořadů jako jsou Simpsonovi anebo Příběh hraček. „Bylo to většinou formou moderovaných panelových diskusí. Přestože jsme neměli možnost se sami ptát, výběr moderátorů byl tak skvělý, že jsme se i díky jejich dotazům hodně dozvěděli. Organizátoři na tyto pozice totiž nezvolili univerzální moderátory, ale lidi z oboru, kteří sami mohli poodhalit něco ze zákulisí. Člověk se tak dozvěděl i maličkosti, ke kterým by se jinak nedostal.“

Právě setkání s tvůrcem seriálu Simpsonovi Mattem Groeningem považuje Monika Zavřelová za jeden z nejlepších okamžiků festivalu. „Pro mě bylo opravdu neskutečné ocitnout se ve společnosti člověka, který stvořil žlutou rodinku. Samozřejmě padla i otázka, jak to, že se Simpsonům daří předvídat různé absurdity a katastrofy. Matt Groening už tu otázku moc rád nemá, je mu evidentně pokládána dost často. Nicméně řekl, že opravdu nemají žádný časostroj, jen realita se stává čím dál absurdnější, takže dožene i ty jejich nápady.“

Obří show jsou doménou Američanů

Vrcholem akce byl galavečer předávání cen legendám, mezi nimiž se objevili například Harrison Ford anebo Jamie Lee Curtis. „Bližší setkání s hvězdami je tam opět určeno pro členy fanklubu či pro různé charity nebo rodiny vojáků. Mimochodem tohle téma je tam hodně silné, takže i Disney se snaží nějakým způsobem přispívat alespoň prostřednictvím těchto setkání. Pokud bych měla mluvit o samotném galavečeru předávání cen, tak to se s českými obdobami opravdu srovnávat nedá. My umíme různé věci, ale obří show ve sportovních halách, to je zkrátka doména Američanů,“ konstatuje Zavřelová

80 procent světových hvězd jsou vstřícné a přímé osobnosti

Monika Zavřelová již několik let zpovídá mimo jiné i ty nejslavnější osobnosti světové kultury. Na otázku ohledně dojmů z osobního kontaktu říká: „Většina byla opravdu naprosto pohodová a normální. Geofrey Rush byl neuvěřitelně příjemný a vstřícný a patří mezi ty hvězdy, které jsou stejné před kamerou i za kamerou. Stejně tak Antonio Banderas, Brad Pitt nebo Quentin Tarantino. U toho jsem to upřímně úplně nečekala, tam mě to překvapilo, říká Zavřelová.

Naopak Leonardo di Caprio ji osobně trošku zklamal. „Je to herec, který dokáže zahrát neuvěřitelné postavy a charaktery a já jsem si v sobě vytvořila nějakou představu, že to je muž velkého charismatu. Sice nemůžu a nechci úplně soudit z půlhodinového setkání, ale můj zážitek byl, že jsem vešla do asi desetipokojového honosného apartmá s výhledem na moře v nádherném hotelu v Cannes a u stolu tam seděli Leonardo di Caprio a Brad Pitt. A zatímco Pitt byl živý, energický, takový ten typ, se kterým byste šli na pivo, tak Leonardo byl přikrčený, nejistý, nedíval se na člověka a divně kroutil hlavou z jedné strany na druhou. Ráda bych řekla, že vážil slova, ale spíš to působilo, že vůbec neví, co říct. Odnesla jsem si dojem, a teď to nemyslím vůbec špatně, že Leonardo di Caprio má v sobě takovou prázdnou formu, která se pak dokáže výborně naplnit dobrou rolí,“ uzavírá Monika Zavřelová.

Proč hrál Burger King klíčovou roli při vzniku Příběhu hraček, jaké trendy sledují tvůrci animáků, jak proměnil Covid práci novinářů anebo jestli má nějaký seznam nouzových otázek… i o tom mluví novinářka Monika Zavřelová v rozhovoru pro Rozstřel.