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Cruisův Digger bude ještě větší propadák, film může prodělat až 245 milionů dolarů

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  11:59
Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli se může bohužel zařadit mezi největší komerční propadáky filmové historie. Ještě větší než se původně čekalo. Podle zdrojů obeznámených s produkcí by ekologická satira režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárritua mohla během svého působení v kinech prodělat až astronomických 245 milionů dolarů.

Film minulý víkend vstoupil do amerických kin s tržbami osm milionů dolarů a celosvětově utržil 20 milionů dolarů. Studio Warner Bros. původně počítalo se ztrátou mezi 150 a 200 miliony dolarů, nyní se však připravuje na ještě mnohem horší výsledek, jak uvedl časopis Variety.

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Tržby filmu během druhého víkendu v amerických kinech klesly o 60 procent. Celkem tam zatím utržil 14,4 milionu dolarů, celosvětově si tedy celkem odnesl 35,3 milionu. Nepomohla ani podpora z řad velkých hollywoodských hvězd, které se za Diggera postavily. Jedná se například o herečku Anne Hathawayovou, režiséra Guillerma del Tora nebo herce Mandy Patinkina, kteří na sociálních sítích vyzývali diváky, aby na film vyrazili do kin.

Tom Cruise ve filmu Digger
Tom Cruise (vpravo) ve filmu Digger
Tom Cruise ve filmu Digger
Z plakátu filmu Digger
23 fotografií

Digger je černou komedií, v níž Cruise hraje bohatého ropného magnáta, jehož společnost způsobí potenciální katastrofu. Snímek byl riskantním a poměrně netradičním projektem už od začátku. Obzvlášť v dnešní době, kdy je obtížné opravdu prosadit v kinech originální filmy s vysokými rozpočty.

Studio Warner Bros. původně pro film schválilo rozpočet 125 milionů dolarů. Kvůli prodlouženému natáčení však náklady vzrostly na 160 až 180 milionů dolarů. Dalších 100 milionů dolarů studio vynaložilo jen na marketingovou kampaň. Uvedené částky podle zdrojů nezahrnují výdaje na propagaci filmu v rámci případné oscarové kampaně.

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U tak ambiciózního snímku s Cruisem v hlavní roli a známým režisérem by oscarová kampaň mohla stát dalších 15 milionů dolarů. Vzhledem k vlažnému přijetí filmu však studio může tyto výdaje značně omezit. Recenze od kritiků byly natolik nepříznivé, že Warner Bros. začalo na sociálních sítích zveřejňovat krátké reklamy, které diváky vyzývaly, aby si na film udělali vlastní názor a neposlouchali ostatní.

Pro úspěch jsou potřeba stovky milionů

Podle odhadů by měl nakonec Digger ukončit svou výpravu do kin s celosvětovým výdělkem, který se přiblíží k 50 milionům dolarů. Aby se přitom dostal na hranici zisku, musel by celkem vydělat 350 milionů dolarů. Důvodem je mimo jiné to, že zhruba polovina tržeb z lístků jde do kapes provozovatelům kin.

Studio Warner Bros. se ale proti těmto odhadům brání. Mluvčí studia uvedl, že hranice pro zisk filmu činí 300 milionů dolarů.

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Filmy na sebe hlavně nemusí vydělat už během promítání v kinech. Tržby ze vstupného jsou však důležité i pro následné smlouvy a jednání o vysílání v televizích nebo na streamovacích platformách. V případě Diggera může být cesta k zisku ještě složitější. Tom Cruise má totiž podle zdrojů smlouvu, která mu zajišťuje vlastní podíl z tržeb ještě předtím, než studio vůbec pokryje své náklady.

Warner Bros. stále čeká na další hity

Digger je posledním samostatným filmem studia Warner Bros. před sloučením s Paramountem a prodlužuje sérii neúspěchů studia v letošním roce. Mezi komerční propadáky letošního roku patří například snímky Nevěsta! a Supergirl.

Warner Bros. přitom zažilo mimořádně úspěšné období minulý rok, kdy studio uvedlo do kin filmy jako Hříšníci od Ryana Cooglera, Minecraft film nebo Hodina zmizení od Zacha Creggera, který mimochodem stojí za letošním Resident Evil.

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Studio takový úspěch letos zatím nezopakovalo a žádný z jeho filmů nepřekonal hranici 100 milionů dolarů v amerických kinech. Warner Bros. by si ale mělo spravit reputaci v prosinci, kdy do kin zamíří Duna: Část třetí režiséra Denise Villeneuvea.

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