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Šedivý, otylý, hrubý. Ve filmu Digger zažil Tom Cruise nejdivočejší změnu vůbec

Mirka Spáčilová
  14:00

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Tom Cruise ve filmu Digger | foto: Legendary Entertainment

Komedie katastrofických rozměrů. Tak si říká snímek Digger, který poprvé spojil dvě legendy. Tom Cruise měl na hereckého Oscara čtyři šance, Alejandro González Iňárritu režíroval oscarové vítěze roku, snímky Birdman a Revenant Zmrtvýchvstání. Teď se pocty prorokují jejich společné novince.

Komedii Digger se přezdívá černá, satirická, sarkastická, či dokonce šílená, avšak přívlastek „akční“, jenž provází většinu filmů s Tomem Cruisem, tentokrát chybí.

Dokonce je to hercův první snímek mimo akční žánr od roku 2012, kdy účinkoval v muzikálu Rock of Ages, a to přesto, že rozpočet převyšující 125 milionů dolarů by naznačoval spoustu nákladných triků a kaskadérských kousků.

Filmy s Cruisem doposud vynesly globálně přes jedenáct miliard dolarů, v Česku bezmála půl miliardy korun, a vesměs mívají výhodu sólistů, proti nimž konkurenční distribuce raději žádné jiné premiéry nenasazuje.

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