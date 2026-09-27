Šedivý, otylý, hrubý. Ve filmu Digger zažil Tom Cruise nejdivočejší změnu vůbec

Komedii Digger se přezdívá černá, satirická, sarkastická, či dokonce šílená, avšak přívlastek „akční“, jenž provází většinu filmů s Tomem Cruisem, tentokrát chybí.
Dokonce je to hercův první snímek mimo akční žánr od roku 2012, kdy účinkoval v muzikálu Rock of Ages, a to přesto, že rozpočet převyšující 125 milionů dolarů by naznačoval spoustu nákladných triků a kaskadérských kousků.
Filmy s Cruisem doposud vynesly globálně přes jedenáct miliard dolarů, v Česku bezmála půl miliardy korun, a vesměs mívají výhodu sólistů, proti nimž konkurenční distribuce raději žádné jiné premiéry nenasazuje.