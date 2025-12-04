„V naší rodině se vždycky pouštěl Vánoční příběh, když jsem vyrůstal,“ uvedl Macaulay Culkin během debaty o oblíbených vánočních filmech. „Zapomenutá klasika, kterou lidé opomínají: Strašidelné Vánoce... Jsou úžasné. Koukáme na ně pořád. To jsou filmy, které opravdu vynikají,“ podělil se herec o dva vánoční tipy během živého vystoupení na počest 35. výročí Sám doma.
|
Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn
„Některé přišly později. Vánoční skřítek je opravdu dobrý film, ale já jsem na něm nevyrůstal, takže to pro mě nemá ten nostalgický nádech. A taky, lidi, vážně, Smrtonosná past není vánoční film,“ dodal. Publiku se hercův názor nelíbil a začali nesouhlasně bučet.
„Já vím. Někteří z vás se budete chtít hádat,“ pokračoval. „Je to jenom film, který se o Vánocích odehrává. Kdyby se odehrával v Den svatého Patrika, byl by úplně stejný. Ale kdyby se Sám doma odehrával na svatého Patrika...“ argumentoval Culkin.
Britové rozhodli
Jak upozornil britský deník The Guardian, Britové se shodují s Culkinem na tom, že Smrtonosná past opravdu vánoční film není. Alespoň podle výsledků ankety provedená nevládní organizací British Board of Film Classification.
Ze dvou tisíc Britů 44 procent souhlasí s hercem, zatímco 38 procent vánoční status filmu hájí a 5 procent ho dokonce označilo za svého vánočního favorita. Zbylých 17 procent se nedokázalo nebo nechtělo rozhodnout.
|
Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně
Respondenti také hlasovali pro další vánoční klasiky, aby rozhodli o ultimátním vítězi svátečních televizních obrazovek. Sám doma s přehledem vyhrál, získal si hlas 20 procent respondentů. Následovala Láska nebeská s 9 procenty, Život je krásný s 8 procenty a Vánoční skřítek se 7 procenty.
Smrtonosná past je akční kultovní film z roku 1988. Proslavil se v něm Bruce Willis v roli newyorského policisty Johna McClanea, který odjel do Los Angeles navštívit svou ženu Holly. Na vánočním večírku v nedostavěné budově firmy Nakatomi však zábavu překazí skupina německých teroristů pod vedením Alana Rickmana v roli Hanse Grubera. Všechny hosty zajmou a McClane má pouze svůj důvtip a odvahu, aby jim čelil.
Snímek režiséra Johna McTiernana byl natočen podle knižní předlohy Rodericka Thorpa z roku 1979. Film byl nominován na několik Oscarů a během následujících 25 let na něj navázaly další čtyři filmy.