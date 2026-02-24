Praha očekává příjezd Leonarda DiCapria. V hlavním městě natáčí Scorseseho film

Třiaosmdesátiletý režisér Scorsese do Prahy podle serveru Praguereporter.com dorazil už v první polovině února. Podle serveru Blesk.cz je v české metropoli už také dánský herec Mads Mikkelsen, kterého diváci mohli v českých kinech v poslední době vidět ve filmu Poslední Viking.
Příjezd DiCapria se očekává koncem týdne. DiCaprio v Evropě je, v neděli nechyběl na ceremonii cen Britské filmové akademie BAFTA v Londýně, kde se ucházel o cenu za herecký výkon ve vítězném filmu Jedna bitva za druhou. Své angažmá v Praze DiCaprio podle serveru Forbes.cz potvrdil v první polovině února na filmovém festivalu v kalifornské Santa Barbaře.
|
Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence
Předlohou filmu pro platformu Apple je stejnojmenný román Petera Camerona, který vypráví příběh amerického manželského páru v nejmenované, zasněžené evropské metropoli. Manželé chtějí v Evropě adoptovat dítě, s tím však zatočí prostředí a osazenstvo hotelu Grand Imperial Hotel Borgarfjaroasysla, v němž se ubytují.
V hotelu se pohybují podivné, až archetypální postavy přestárlé zpěvačky, zhýralého obchodníka, záhadného léčitele. Setkání s nimi manželům rozmazává realitu, začnou pochybovat o sobě, vztahu i o svém cíli.
Informace o tom, jaké filmové pobídky snímek What Happens at Night v Česku získal, může Státní fond kinematografie (SFA) podle své mluvčí Pavlíny Vítkové zodpovědět až zpětně. „Některé věci spadají pod obchodní tajemství,“ řekla ČTK Vítková.
|
Scorsese s DiCapriem posedmé? Slavná dvojka chystá duchařský film
Filmaři v roce 2025 požádali o pobídky za 9,5 miliardy korun, což proti roku 2024 představovalo nárůst téměř o 140 procent. V roce 2024 šlo asi o čtyři miliardy korun. V přehledu žádostí, které fond zveřejnil, nefiguruje žádný film s názvem What Happens at Night nebo Co se děje v noci. Podle Vítkové tomu tak může být proto, že filmové produkce záměrně uvádějí jiné názvy, zřejmě kvůli utajování projektu.
SFA předběžně loni přiznal největší pobídku asi 360 milionů korun americkému seriálu Věk nevinnosti. Jeho natáčení, které lidé mohli pozorovat v Praze nebo v Liberci, stále běží. V úterý například scénou s parní lokomotivou na nádraží Praha - Dejvice.