Umí udělat legraci z čehokoli. Dokáže popsat zdánlivě banální cestu k novinovému stánku na rohu tak, že vás to rozesměje. V jejím způsobu chování je něco velmi zábavného. Tato slova jí adresoval jeden z hlavních mužů jejího života, režisér a scenárista Woody Allen, který s ní natočil osm filmů.
Diane měla dar sebeironie, ale zároveň působila inteligentně a oduševněle. „Nikdo neumí být vážný a zároveň tak potrhlý jako ona,“ psalo se. Také se o ní říkalo, že je to nejvíce samotářská herečka od dob Grety Garbové. A Diane to sama přiznávala: „Stavím si kolem sebe zeď. Je těžké mě poznat.“ V pokročilém věku zase prozradila: „Na rande jsem nebyla dobrých 35 let.“ Přesto prožila intenzivní vztahy s několika slavnými muži. Vyznat se v ní bylo zkrátka složité.
Hned na sebe strhla pozornost. V jedné scéně se měli herci svléknout. Nahota byla dobrovolná, ale za odhození svršků se vyplácela prémie.