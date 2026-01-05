Diane Keatonová se nikdy nevdala, v padesáti se přesto rozhodla pro mateřství

Americká herečka Diane Keatonová, držitelka Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena | foto: Reuters

Tomáš Mrzena
  16:00
Když děláte věci jinak než ostatní, mohou vás označit na blázna nebo k vám začnou vzhlížet. Diane Keatonová měla bohaté zkušenosti s oběma přístupy. Označit Diane za pouhého diblíka by ale bylo příliš jednoduché. Herečka měla mnohem komplikovanější povahu.

Umí udělat legraci z čehokoli. Dokáže popsat zdánlivě banální cestu k novinovému stánku na rohu tak, že vás to rozesměje. V jejím způsobu chování je něco velmi zábavného. Tato slova jí adresoval jeden z hlavních mužů jejího života, režisér a scenárista Woody Allen, který s ní natočil osm filmů.

Diane měla dar sebeironie, ale zároveň působila inteligentně a oduševněle. „Nikdo neumí být vážný a zároveň tak potrhlý jako ona,“ psalo se. Také se o ní říkalo, že je to nejvíce samotářská herečka od dob Grety Garbové. A Diane to sama přiznávala: „Stavím si kolem sebe zeď. Je těžké mě poznat.“ V pokročilém věku zase prozradila: „Na rande jsem nebyla dobrých 35 let.“ Přesto prožila intenzivní vztahy s několika slavnými muži. Vyznat se v ní bylo zkrátka složité.

Hned na sebe strhla pozornost. V jedné scéně se měli herci svléknout. Nahota byla dobrovolná, ale za odhození svršků se vyplácela prémie.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.