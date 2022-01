Vánoce, o kterých se princezna Diana rozhodla pro radikální řez

Od snímku, který natočil Pablo Larraín, tvůrce životopisů Jackie nebo Neruda, nelze čekat rebelský výklad. I tady je Diana tiše trpící obětí v neosobním soukolí britského dvora. Režisér si pouze vybral pár klíčových dní, kdy se odhodlává k radikálnímu řezu.

Děj se odehrává během vánočních svátků, které Diana tráví s královskou rodinou na panství Sandringham v Norfolku. Ačkoli zvěsti o aférách a rozvodu už kolují, o Vánocích se sluší předstírat šťastné soužití.

Takže se jí, pije, hraje kulečník, chodí na lov – a pod společenskou maskou skrývající i psychické potíže se rodí ženino rozhodnutí, že vyhaslé manželství s princem Charlesem po deseti letech ukončí.

Překvapivě jde teprve o druhý projekt, který okřídlenou princeznu lidských srdcí uvedl na velké plátno. V roce 2013 film Diana, kde titulní roli vytvořila Naomi Wattsová, sledoval její život po rozvodu a následný vztah s Dodim Fayedem.

Zato obrazovka si osud ikonické princezny přisvojila již mnohokrát. Projekt Charles & Diana: Královská love story, kde dvojici ztvárnili Caroline Blissová a David Robb, popisoval počátek jejich vztahu; vysílal se už rok po jejich svatbě.

Následovala Královská romance Charlese a Diany, v níž se potkali Catherine Oxenbergová a Christopher Baines, nebo Žena z Windsoru, kde Nicola Formby coby Diana měla protihráčku ve své švagrové Sarah, ztělesněné Sallyanne Lawovou.

V příběhu Charles a Diana: Nešťastně až navěky si postavu Diany, tentokrát již během manželské krize páru, zopakovala Oxenbergová, jen Bainese v roli Charlese vystřídal Roger Rees.

Posléze ve filmu Diana: Její pravdivý příběh se v ústředních rolích sešli Serena Scott Thomas a David Threlfall; milostný trojúhelník doplnila Elizabeth Garvie coby princova milenka Camilla. Ve filmu Tajná láska se naopak propírala aférka Diany, kterou hrála Julie Coxová, s kapitánem Hewittem v podání Christophera Villierse.

Prvním dílem natočeným po hrdinčině smrti a věnovaným poslednímu roku jejího života se stalo drama Diana: Hold princezně, která patřila všem, v němž si hlavní roli zkusila Amy Seccombe.

Okolnosti tragédie poté shrnul titul Diana – poslední dny princezny, který obsadil Genevieve O’Reilly, a nejnověji se v roli Diany v seriálu Koruna vystřídaly Emma Corrinová a Elizabeth Debicki. Mimochodem právě Korunu sledovala během příprav na roli Diany Kristen Stewartová.

Zdálo by se, že nic nového už se o princezně Dianě objevit nedá, nicméně Larraín tvrdí, že se jeho verze co možná držela skutečnosti, od bílého kostýmku značky Chanel až po reálné předobrazy služebnictva nebo závěru, kdy Diana při odjezdu ze sídla Sandringham vezme své syny Williama a Harryho do Kentucky Fried Chicken.

Jak potvrdili bývalý královský kuchař Darren McGrady a komorník Paul Burrell, brávala prý oba chlapce čas od času také do McDonald’s – aby poznali i jiný život než podle oficiálního protokolu.

Jestli je to podstatný rys Dianiny vzpoury, rozhodne si divák sám. Faktem zůstává, že Stewartová, kterou v upírské sáze Stmívání brali vážně snad jen fanoušci, si díky roli nešťastné princezny vylepšila pověst i v očích kritiků.