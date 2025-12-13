Bylo mi pětadvacet, sbalila jsem kufr a řekla si teď, nebo nikdy, popisuje herečka

Tereza Hrabinová
  16:15
Bez herecké školy, bez zkušeností, jen s jedním kufrem a vírou, že to dokáže. Diana Dulínková se v pětadvaceti rozhodla stát herečkou – a sen si začala plnit. V rozhovoru mluví o prvních krocích před kamerou, natáčení v Německu i o tom, proč jí pochvala od Karla Dobrého dodnes zní v hlavě.
Diana Dulínková

Diana Dulínková | foto: © Bio Illusion

Herečka Diana Dulinková (26. září 2025)
Diana Dulínková na premiéře filmu Džob (30. července 2025)
Diana Dulínková a Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)
Diana Dulínková, Jiří Mádl a Eva Podzimková na premiéře filmu Džob (30....
19 fotografií

Před nedávnem jste dotočila německou minisérii Sternstunde der Mörder (Hvězdná hodina vrahů), kde jste hrála po boku Karla Dobrého. Jaké bylo sdílet s ním scénu?
Karla Dobrého považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Jako malá jsem ho milovala v Kytici, kde hrál krále ve Zlatém kolovratu. Zbožňuju jeho autenticitu a hlas. Hrát s ním i povídat si s ním byl pro mě velký zážitek. Jednou mě pochválil po jedné scéně, že to hezky hraju, a já z toho žiju dodnes.

V seriálu jste po boku německých a rakouských filmových hvězd. Umíte dobře německy?
Domluvím se. Hrála jsem tam jednu z hlavních rolí a jsem na sebe hrdá, že jsem to odehrála v němčině. Němčinu jsem měla čtyři roky na základní škole. A dva měsíce před natáčením jsem ji drtila každý den a na place jsem měla jazykovou koučku.

Dřevo, seno, sláma, hnůj. Moje každodenní realita, hlásí ze statku Karel Dobrý

V čem se podle vás liší zahraniční produkce od té české?
V zahraničních projektech na place a obecně mezi herci a celým štábem necítím cynismus. A obecně je tam víc času na přípravu, méně obrazů za směnu a víc peněz.

V létě měl premiéru film Džob od Tomáše Vorla, kde jste hrála jednu z hlavních rolí. Jak se vám s ním natáčelo?
Rejža Vorel je svéráz s jasnou vizí. Občas to bylo, jako když ještě živého kraba hodíte na rozpálenou pánev. Mám moc ráda jeho smysl pro humor a jedinečnost. Teď jsme měli premiéru Džobu v Berlíně, sešla se tam velká graffiti komunita. Přišla se podívat i Mizza Caric, jedna z prvních, kdo maloval Berlínskou zeď.

Ve filmu jste byla partnerkou Jiřího Mádla. Jaké bylo natáčet s ním po boku?
S Jirkou jsme si lidsky sedli od začátku. Ráda vzpomínám na naše dlouhé rozhovory v karavanu při čekání na další scénu. A většinou se mi nestává, že i po natáčení jsem s herci v kontaktu, ale s Jirkou jsme se stali kamarády.

CUPRA představila nového člena kmene: režiséra Jiřího Mádla

Chtěla jste být herečkou už od dětství?
V podstatě ano. Odmalička jsme s mojí mladší sestrou Petrou točily filmy na dědečkovu kameru. Pamatuju si, že jsme přetočily dovolenou babičky a dědečka na Kanárech naším remakem Scary Movie 3. To mi bylo asi deset. Pak jsem chodila na střední školu na divadelní kroužek, ale tam jsem přišla dohromady asi dvakrát. Zároveň jsem o tom snu s nikým moc nemluvila, protože jsem měla strach, že se mi budou smát, že jsem pošetilá. Nechala jsem ten nápad dlouho v šuplíku.

harpersbazaarcz

HB x @ceskyslavik w/ @dianadulinkova ✨

Foto: @plhakvojtech
Styling: @filipvanek @zooz_ie
Mua: @dasa.kr

#HarpersBazaarCz #HBcz

21. listopadu 2025 v 22:42, příspěvek archivován: 24. listopadu 2025 v 15:11
oblíbit odpovědět uložit

Co vás přimělo ten šuplík znovu otevřít?
Po vystudování žurnalistiky na Masarykově univerzitě jsem nastoupila na JAMU na obor audiovizuální tvorby a divadla. Díky filmaři a učiteli Rodrigovi Moralesovi jsem dostala kuráž přiblížit se filmovému světu. Na podzim 2019 jsem jela na svůj první casting v životě. A roli jsem dostala.

Jaký to byl film?
Jmenuje se Ještě nespíš. Byl to bakalářský projekt studenta z FAMU, režiséra Davida Payna. Měla jsem hlavní roli s Tominou Jeřábkem a Klárou Melíškovou. Snímek pak byl nominovaný na Českého lva za studentský film. O pár měsíců později jsem měla malou roli v seriálu Kukačky a pak v americkém seriálu Haunted na Netflixu.

To je na první pokus úspěch. To vás asi motivovalo pokračovat dál?
V době, kdy přišel covid, mi přestalo dávat smysl zůstávat na JAMU. Na podzim 2020 jsem se rozhodla odstěhovat do Prahy. Bylo mi pětadvacet, zabalila jsem všechny své věci do jednoho jediného kufru a prostě jsem si řekla: teď, nebo nikdy. Zkusím svůj sen přetvořit v realitu. S téměř žádnými zkušenostmi s herectvím a nulovými kontakty z branže. Čistě jsem si řekla, já prostě ta herečka budu.

Jak na to reagovala rodina a okolí?
Táta mi řekl, že jsem za čtrnáct dnů zpátky v Brně. Myslím, že moc rádi nebyli a počítali s tím, že budu seriózní novinářka.

Změnil se jejich náhled v průběhu času?
Ano. Naštěstí dva roky po mém rozhodnutí šel do kin film Dvě slova jako klíč, kde jsem měla jednu z hlavních rolí a to je asi uklidnilo. Ale začátky byly opravdu náročné.

Měla jste někdy pocit, že vás absence vzdělání v oboru herectví brzdí?
Moje ambice nebyla dělat divadlo, takže ne. Řekla bych, že mi to naopak pomohlo. Měla jsem štěstí, že hned v prvním měsíci bydlení v Praze mě začala zastupovat výborná agentka Petra Svarinská. Ve své branži je dobře známá a viděla ve mně potenciál. Za to budu Petře vždycky vděčná.

Jaké byly vaše první pocity před kamerou?
Vůbec jsem nevěděla, co dělám, ale cítila jsem, že jsem na správném místě.

Míváte trému?
Mívám! Vždycky před prvním natáčecím dnem.

Co vám na to pomáhá?
Mám trému ráda, protože mám pocit, že jsem pak lepší. V maskérně vždycky poslouchám soundtrack z Pána prstenů.

dianadulinkova

Sternstunde der Mörder out in 2026

8. října 2025 v 19:19, příspěvek archivován: 24. listopadu 2025 v 15:16
oblíbit odpovědět uložit

Přemýšlela jste někdy, že to vzdáte?
Moje mentální zdraví procházelo nonstop zátěžovým testem. Vnitřní hlas mi ale stále říkal, ať vydržím, že se to přehoupne. Měla jsem jasnou vizi, za čím jdu. Ale i plán B, kterým bylo odjet na Havaj, naučit se surfovat a pak vydělávat si jako lektorka surfování. Stále jsem ale točila, i když to byly mini role nebo studentské filmy. Měla jsem pořád víru, že postupně přijdou ty větší. A přišly. Už po roce hraní jsem dostala jednu z hlavních rolí ve filmu Dvě slova jako klíč od režiséra Dana Svátka.

Ze začátku ale asi nebylo možné živit se jen herectvím.
To je pravda. Pracovala jsem třeba v Botanickém ústavu Akademie věd, jako servírka v Jazz Docku nebo jako tlumočnice angličtiny.

Láká vás i divadlo?
Hrála jsem v Londýně na Bloomsbury festivalu ve hře režiséra Raphaela Ruize s názvem Heaven Can Wait. To je moje jediná zkušenost a zatím to neplánuju dál prohlubovat. Divadlo mě nikdy nelákalo. Jsem cinefil odjakživa.

Na čem aktuálně pracujete? V jakých projektech vás uvidíme?
Momentálně natáčím dva projekty – Age of Innocence (Věk nevinnosti podle knihy Edith Whartonové) pro Netflix, kde hraju Getrude Leffertsovou, manželku jedné z hlavních postav. A mezinárodní celovečerní film Mandarine režisérky Piaoyu Xie, kde hraju hlavní postavu Gretu. Za tuhle spolupráci jsem nesmírně vděčná, je to nejlepší scénář, který jsem kdy četla.

Jiří Mádl, Diana Dulínková a Tomáš Vorel Jr. na predpremiéře filmu Džob
Diana Dulínková, Tomáš Vorel Jr., Tomáš Vorel a Jiří Mádl na premiéře filmu...
Diana Dulínková ve filmu Džob (2025)

Co vás na něm zaujalo?
Scénář jsem přečetla na jeden zátah. Je to příběh o velké lásce, závislosti jednoho na druhém, nepřijetí vlastní rodinou. S francouzskou herečkou Lucii Zhang hrajeme pár.

Máte nějakou vysněnou roli nebo režiséra, se kterým byste si přála spolupracovat?
Vysněná role by typově byla postava Lisy ve filmu Narušení či Vincent Cassel v Nenávisti. Režisér aktuálně Paul Thomas Anderson. A nebo cokoliv s A24. Z českých tvůrců to jsou režisérka Viktorie Novotná a Jan Jansa, studenti FAMU, se kterými jsem už několikrát točila a kdykoliv budu znovu!

Vstoupit do diskuse
Témata: herec, film, kufr, režisér

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

Bylo mi pětadvacet, sbalila jsem kufr a řekla si teď, nebo nikdy, popisuje herečka

Diana Dulínková

Bez herecké školy, bez zkušeností, jen s jedním kufrem a vírou, že to dokáže. Diana Dulínková se v pětadvaceti rozhodla stát herečkou – a sen si začala plnit. V rozhovoru mluví o prvních krocích před...

13. prosince 2025  16:15

Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Držitelce Thálie bylo 60 let

Anda-Louise Bogza

Ve věku 60 let dnes po dlouhé nemoci zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Sopranistka, která se narodila v Rumunsku a žila v Praze, byla emeritní sólistkou opery Národního divadla a Státní...

13. prosince 2025  14:10

Zásadně bez umělé inteligence. Ohnivý Avatar 3 je tu a sleduje děti ve válce

Premium
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Pokud ještě vůbec někdo na poslední chvíli spasí letošní nevalnou návštěvnost kin, pak to bude jedině Avatar: Oheň a popel, třetí film ze sci-fi série režiséra Jamese Camerona. Její hrdinové nejprve...

13. prosince 2025

GLOSA: Dobré odpočinkové divadlo nevznikne jen tak, ví Hrušínského Jezerka

Jan Řezníček v komedii Jeppe z vršku

No nebylo by vám Jeppeho líto? Celý den jen polehává, popíjí, a když se těmto svým oblíbeným činnostem nevěnuje, tak si líže rány, které mu uštědřuje jeho zlá žena. Má totiž speciální karabáč, kterým...

13. prosince 2025  11:30

Mám ADHD a možná i kvůli tomu je naše divadlo tak barevné, říká principál Cirku La Putyka

Premium
Principál Cirku La Putyka Rostislav Novák při zkoušce na Český národní den na...

Herci Cirku La Putyka ve svém novém představení St.art doslova dřou. Podle principála Rostislava Nováka se fyzickou náročností nový cirkus neliší od vrcholového sportu – včetně krátké kariéry a...

13. prosince 2025  10:30

Zemřel Zed z Pulp Fiction. Herci Peteru Greenovi bylo 60 let

Peter Greene v roce 2018

Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Green, který je českému publiku znám především zápornými rolemi ve filmech Maska nebo Pulp Fiction. Jeho manažer úmrtí potvrdil listu New York Post.

13. prosince 2025  9:35

TELEVIZIONÁŘ: Až budou udílet České lvy, neměla by Strachova Máma sedět v koutě

Sophia Šporclová ve filmu Máma (2025)

Samostatné televizní filmy už se skoro netočí, ve velkém je nahrazují minisérie, ale pokud vznikne takový solitér jako nedělní novinka ČT jménem Máma, návrat opomíjeného žánru dokonale ospravedlní.

13. prosince 2025  8:30

Knihou roku Lidových novin se stal Ztracený ráj Johna Miltona v překladu Martina Hilského

Martin Hilský

Třicátý pátý ročník obnovené ankety Kniha roku Lidových novin ovládl Ztracený ráj Johna Miltona – básnická skladba, jež sice poprvé vyšla před více než 350 lety, ale konečně se po sto letech dočkala...

13. prosince 2025

Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

Na rozloučení přišel i Michel Fleischmann, který stvořil duo Mareš-Hezucký. Na...

Za všech okolností v dobré náladě, vtipný, pohotový, vzdělaný. Tak na zesnulého Patrika Hezuckého vzpomínali jeho přátelé a kolegové na pátečním posledním rozloučení v krematoriu v pražských...

12. prosince 2025  16:57

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

12. prosince 2025  16:08

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

12. prosince 2025  8:12,  aktualizováno  15:06

Na poslední rozloučení s Theodorem Pištěkem dohlížela Hradní stráž

Poslední rozloučení s malířem Theodorem Pištěkem ve velké obřadní síni...

Poslední rozloučení s malířem, scénografem a kostýmním výtvarníkem Theodorem Pištěkem, držitelem Oscara za práci na filmu Amadeus, se v pátek konalo ve velké obřadní síni krematoria v Praze...

12. prosince 2025  7:11,  aktualizováno  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.