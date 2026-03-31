Mrazivá fakta vs. seriálová fikce: Proč nás skutečné zlo fascinuje víc než scénář?

  8:54
Seriály jako Devadesátky nebo Případy 1. oddělení trhaly rekordy sledovanosti. Diváci u televizních obrazovek se zatajeným dechem sledovali práci vyšetřovatelů, ale skutečná realita bývá často ještě temnější a složitější.
Záběr ze seriálu Případy 1. oddělení | foto: Česká televize

Michal Novotný v seriálu Devadesátky (2022)
25 fotografií

Zatímco ve scénáři musí mít každá stopa svůj smysl a každá postava svou roli, skutečné policejní vyšetřování je často nervově vyčerpávající mravenčí prací. Orlické vraždy, řádění spartakiádního vraha nebo kauza manželů Stodolových – to nejsou jen názvy epizod nějakého seriálu, ale skutečné tragédie, které zanechaly hluboké jizvy v životech mnoha zúčastněných, policisty nevyjímaje.

Jednu z obětí jsem znala. Kriminalistka ze Zrádců o orlických vraždách i předsudcích

Tak proč se na to ještě chceme dívat v televizi? Podle psychologů nás tzv. true crime fascinuje z jednoduchého důvodu: chceme pochopit nepochopitelné. Chceme vidět do mysli pachatele a zároveň zažít bezpečný strach z pohodlí obývacího pokoje.

Co se do seriálu nevešlo

Televizní adaptace konkrétního případu musí často příběh zjednodušit. Postavy vyšetřovatelů se tak slévají do jedné a časové osy vyšetřování se zkracují. To, co v seriálu trvá pět minut, v reálu zabralo měsíce čekání na výsledky expertíz nebo stovky hodin výslechů. A právě tyto detaily – syrové, nezpracované a bez příkras – jsou tím, co dnes diváci vyhledávají v dokumentárních formátech.

Šest týdnů strachu na jaře 1985. Brutální vraždy přibývaly a do Prahy mířily tisíce cvičenek

Dnešní doba přeje autenticitě. Už nám nestačí jen herci v dobových kostýmech; chceme slyšet hlasy skutečných operátorů linky 158, vidět autentické fotografie z místa činu a slyšet reflexi těch, kteří u případů skutečně byli. Velké oblibě se tak v poslední době těší i řada dokumentárních pořadů, které rozkrývají pozadí případů a umožňují jít víc do hloubky.

Na tento trend samozřejmě reagovala i Česká televize a v posledních letech vytvořila databázi dokumentárních cyklů, mezi nimiž najdete i dokumenty jako Polosvět nebo Legendy kriminalistiky. V nich uvidíte svět zločinu bez příkras a očima těch, kteří zasvětili své životy tomu, aby proti němu bojovali. Všechny tyto pořady jsou dostupné i na iVysílání.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.