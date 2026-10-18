Když Tatiana Dyková coby hrdinka snímku Šeptej utekla před nudou maloměsta do Prahy, aby si vyzkoušela představu bezuzdné svobody na půdorysu jedné nekonečné noční jízdy i následného vystřízlivění, psal se rok 1996; všechno se tehdy zdálo být nové, jiné, vzrušující. A nejen v Česku.
Právě devadesátá léta zrodila celou kolekci generačních výpovědí, založených na podobném principu i prostředí. Příkladnou dobovou klasiku zastupuje Trainspotting, přelomový obraz sebezničující drogové revolty proti konzumní společnosti. Anebo Human Traffic, příběh, který sleduje skupinu přátel v Cardiffu během divokého víkendového putování mezi kluby, drogami a mudrováním, které zahájí páteční přípravy na velkou taneční party a zakončí nedělní kocovinou.
„Každá generace si našla svou filmovou výpověď, včetně šedesátých let s Bezstarostnou jízdou
nebo sedmdesátých let s Horečkou sobotní noci, přičemž ve všech hrála podstatnou roli hudba.“