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Samotáři, Šeptej a Kluci to vidí jinak než holky. Nejen Ondříček točil generační filmy

Mirka Spáčilová
  14:00

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Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky | foto: Falcon

Sedm pražských mostů, sedm propojených osudů. Autorský snímek Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky navazuje volně svou náladou na režisérovu prvotinu Šeptej, která se stala generačním kultem i dokumentem 90. let se zrozením tuzemské klubové scény. Dnes tady zní jiná hudba, ale lidé, kteří ve světlech nočního velkoměsta hledají únik ze samoty, se ve své podstatě příliš nemění.

Když Tatiana Dyková coby hrdinka snímku Šeptej utekla před nudou maloměsta do Prahy, aby si vyzkoušela představu bezuzdné svobody na půdorysu jedné nekonečné noční jízdy i následného vystřízlivění, psal se rok 1996; všechno se tehdy zdálo být nové, jiné, vzrušující. A nejen v Česku.

Právě devadesátá léta zrodila celou kolekci generačních výpovědí, založených na podobném principu i prostředí. Příkladnou dobovou klasiku zastupuje Trainspotting, přelomový obraz sebezničující drogové revolty proti konzumní společnosti. Anebo Human Traffic, příběh, který sleduje skupinu přátel v Cardiffu během divokého víkendového putování mezi kluby, drogami a mudrováním, které zahájí páteční přípravy na velkou taneční party a zakončí nedělní kocovinou.

„Každá generace si našla svou filmovou výpověď, včetně šedesátých let s Bezstarostnou jízdou
nebo sedmdesátých let s Horečkou sobotní noci, přičemž ve všech hrála podstatnou roli hudba.“

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