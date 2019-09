RECENZE: Miss regionální rozvoj. Allen stále ví, jaká dávka úzkosti rozjaří

Ale jakmile je režírující scenárista Woody Allen podrobí zkoušce společného výletu, ukážou i svou zranitelnost, která se napříč staletími nemění. Dívka podlehne hvězdnému lesku filmařské smetánky, kde dělá reportáž pro školní časopis, zatímco mladík zabíjí čas před snobským večírkem vlastní rodiny po boku jízlivé sestry své bývalé lásky.

A na konci je všechno jinak.

Jak, to uhádne nejen znalec žánru za pár minut, ale nevadí to. Protože „přepínání“ mezi zážitky nadšené naivky v podání Elle Fanningové a hráče s duší posledního romantika, kterého hraje Timothée Chalamet, vyplňuje New York. Místo, kde vás slovy hrdiny „tolik úzkosti rozjaří“.

Ano, Allen se znovu opakuje – však je to také osmačtyřicátý celovečerní film jeho kariéry. Navíc charaktery ústředních postav v podstatě kopírují své jen o málo starší předchůdce z filmařovy Půlnoci v Paříži (2011), a to včetně mladíkovy slabosti pro staré časy, město plné kaluží a písně Irvinga Berlina.

Ovšem pařížské toulky vedly muže do minulosti slavných uměleckých komunit, kdežto newyorská variace posílá ženu do výstižného prostředí současných her na umění, kde se s požitkem vyřádili Liev Schreiber coby režisér v krizi tvůrčí, Jude Law jako scenárista v krizi manželské a Diego Luna v roli hereckého idolu paní a dívek. Mezi vlčáky baví školačka s dychtivými dotazy „Měl jste ženy pro potěšení, nebo pro rešerše?“ vskutku sladce.

Deštivý den v New Yorku USA, 2019, 92 min Režie: Woody Allen Scénář: Woody Allen Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers, Suki Waterhouse, Griffin Newman, Annaleigh Ashford, Olivia Boreham-Wing, Chris Banks Hodnocení­: 60 %

Přesto je Chalamet a jeho převtělení do mladé verze Woodyho Allena zábavnější, i když se nepohybuje v tak atraktivních kulisách jako jeho partnerka, a navíc má přijmout dost krkolomnou pointu ve stylu Pretty Woman. Nemusí se totiž vyloženě předvádět, jeho sladkobolné zmatky a pochybnosti se odehrávají ve všedních situacích od amatérského natáčení polibku po návštěvu bratra uondaného snoubenčiným nesnesitelným smíchem.

Není to hořce sžíravý raný Allen, od pohledných lidí po okolní blahobyt až úzkostlivě ničím neruší, ale pořád ještě je to Allen vtipný, milý a nevtíravý jako šumění kapek za okny kaváren. Z nálady dýchá nevinnost hrdinů, ale přitom z nich vypadávají věty, za jaké člověk rád vytáhne hodnocení lehce nad průměr. Třeba charakteristika dívky „Miss regionální rozvoj“ nebo poznámka „Chtěl se upálit kvůli klimatu; měli ho nechat“.