Našel se Deník cesty do pravěku. Na vznik knihy přispívají fanoušci filmu

Čtyři chlapci, na něž během výpravy do minulosti čekají mamuti, jeskynní malby, souboj stegosaura s ceratosaurem či živý trilobit, se ve filmu Cesta do pravěku objevili v roce 1955. Zápisky, které si hrdinové vedli, nyní dostane do rukou nová generace dětí, a to v knižní podobě, která odpovídá současnému obrazovému jazyku.
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Jak básníci čekají na zázrak 50 %, Pobřežní hlídka 25 %, Twilight sága: Nový měsíc 30 %, Sherlock Holmes: Hra stínů 50 %, Zmizelá 75 %, Království nebeské 50 %, Rumový deník 60 %, Teroristka 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Probudím se včera 60 %, Fotři jsou lotři 50 %, Venom 40 %, Občanský průkaz 70 %, Mnichov 60 %
Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář
Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...
Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý
Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...
Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads
Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...
Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory
Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.
Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj
Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...
Našel se Deník cesty do pravěku. Na vznik knihy přispívají fanoušci filmu
Potřebují milion korun, více než čtvrtinu částky jim fanoušci poslali už za několik dní. Knižní Deník cesty do pravěku, jenž oživuje slavné filmové dobrodružství a za nímž stojí i Muzeum Karla...
RECENZE: Fascinující román Pohlednice zachycuje tragické osudy nejen jedné rodiny
Francouzská autorka Anne Berestová nazvala svou fascinující pětisetstránkovou knihu Pohlednice pravdivým románem. Napsala ji na základě vlastního života a osudů svých předků z matčiny strany,...
Michal Horáček vydává sbírku veršů. Doprovázejí ji fotografie Jana Šibíka
Spisovatel, textař a producent Michal Horáček vydal knihu veršů Pozemský prach a Boží dech. Soubor 40 písní a básní spojených s postavami z Bible doprovázejí fotografie Jana Šibíka.
Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery
Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové...
GLOSA: Legendární Zakázané uvolnění Petra Kolečka pobaví i na Venuši
Ledabyle otřené stoly, mastné chipsy v průhledném sáčku, blikající televize, hokejky, dresy a spoustu dalších hokejových rekvizit. Pražský kulturní prostor Venuše ve Švehlovce se proměnil na typickou...
Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro
Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a...
Nejtěžší je bobřík věrnosti. Foglarův Strach nad Bobří řekou temně zachycuje okupaci
Z žádné jiné foglarovky není tolik zřejmé, jak moc Jaroslav Foglar lpěl na svém oddíle a na svých výchovných metodách. Jednotlivcům, společnosti i dějinám navzdory. Strach nad Bobří řekou je sice...
GLOSÁŘ: První trumfy festivalu. Má vlast potěšila, Ohnivák okouzlil i bez tance
Letošní Pražské jaro vytáhlo první trumfy a vybralo si i první smůlu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahrál Smetanovu Mou vlast, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu přijel se Simonem...
Menzelovi jsem chodil do hospody pro tatínka, vzpomíná karikaturista Barták
Za to, že se Miroslav Barták (87) stal světově uznávaným karikaturistou, můžou mimo jiné lodní švábi. A pak taky jeho spolužák a kamarád režisér Jiří Menzel. V rozhovoru, který jsme vedli v jeho domě...
GLOSA: Vše při starém načančaném. Eurovize je kýčovité divadlo, opájející se sebou samým
Jubilejní přehlídka křečovitých úsměvů, urputného mávání do kamer, bizarních kostýmů, přehrávaných gest, patosu a kýče je za námi. Sedmdesátý ročník Eurovize opět bohatě zasytil všechny milovníky „té...
OBRAZEM: Momenty z Eurovize. Vítězství Bulharska, Čech ve finále, Lordi na scéně
Jubilejní 70. ročník Eurovision Song Contest, který hostila rakouská Vídeň, zná svého vítěze. Prvenství si letos premiérově odváží Bulharsko díky zpěvačce Daře, jež mezi finálovou pětadvacítkou...
Přilepený banán, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět
Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých...