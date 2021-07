VIDEO: Jiná než já, říká Tereza Ramba o roli v Deníčku moderního fotra

„Nataša a Dominik realizují ve filmu výchovu, která je odlišná od našeho kontaktního rodičovství, co vedeme my s Matyášem (manžel Terezy Ramba, pozn. red.). Ale scénář byl tak dobře napsaný, a tak vtipný, že i když máte úplně jiný způsob výchovy, tak i vy jako divák v kině, tak i my jako tvůrci se s tím okamžitě ztotožníte,“ vysvětluje držitelka Českého lva za výkon ve filmu Vlastníci.

Rodičovství protagonistů příběhu je neplánované. „Není to holka, která by se hnala do vztahu, ale zároveň si ani neplánovala si s někým takhle ujet,“ přibližuje postavu Nataši Jiří Mádl, který se ve filmu jako Dominik octne v domácnosti sám s dítětem.

„K úkolu přistupuje s poněkud naivní představou, a nakonec musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska,“ láká na děj filmu distributor.

Na plátně se kromě Jiřího Mádla a Terezy Ramba objeví ještě Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Lucie Benešová či Roman Zach. Deníček moderního fotra je celovečerním režijním debutem Jana Haluzy, který je zároveň i autorem scénáře.

Do kin film vstoupí ve čtvrtek 12. srpna.