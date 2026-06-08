Událost roku? Spielberg zasadil setkání s neznámem do nestabilního světa dneška

Ten se k žánru mimozemských civilizací vrací po dlouhých dvaceti letech a slibuje strhující podívanou, která kombinuje globální spiknutí s intenzivním psychologickým thrillerem.
Zatímco Spielbergova dřívější tvorba jako E.T. – Mimozemšťan sázela na dětský úžas a Blízká setkání třetího druhu na vědeckou fascinaci, Den odhalení se na problematiku setkání s neznámem dívá skrze optiku moderního, geopoliticky nestabilního světa.
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Bezpečnostní pás nutný. Spielbergův Den odhalení slibuje událost dvacetiletí
Příběh se točí kolem mladého datového analytika Daniela, který získá nevyvratitelný důkaz o tom, že lidstvo ve vesmíru není samo. Když se rozhodne tyto informace zveřejnit a spustit tak celosvětové odhalení, narazí na odpor všehoschopné vládní organizace. Její agenti mají jediný úkol: zabránit úniku informací za každou cenu. Nejde však o pouhou politickou zlou vůli, odhalení pravdy by totiž mohlo okamžitě rozvrátit světový řád, zničit náboženské i ekonomické pilíře společnosti a napáchat nenapravitelné škody. Má lidstvo skutečně právo znát pravdu a za jakou cenu?
Sehraný tým snů a loučení legendy
Snímek vznikl pod hlavičkou studií Amblin Entertainment a Universal Pictures a že půjde o mimořádný zážitek, garantuje složení tvůrčího týmu, který se skládá ze Spielbergových nejvěrnějších spolupracovníků. Spoluautorem scénáře je David Koepp, za kamerou stanul Janusz Kamiński a jeden ze svých posledních soundtracků k snímku složil čtyřiadevadesátiletý John Williams.
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Proč by stvořil tak obrovský vesmír jen pro nás? ptá se Spielbergův nový sci-fi film
Spielberg pro svůj nový projekt poskládal prvotřídní herecký ansámbl, který filmu dodává silnou dramatickou váhu. V hlavních rolích se představí Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo a Eve Hewson.
Míra tajemství na nejvyšším stupni
Ačkoliv je většina detailů kolem děje stále přísně střežena, první uzavřené novinářské projekce a ohlasy ze zahraničí slibují kinematografickou událost roku. Američtí filmoví kritici vyzdvihují především to, jak mistrně dokáže Steven Spielberg budovat napětí. Film prý nespoléhá na levné digitální triky a neustálé výbuchy, ale na psychologický teror, husí kůži z neznáma a politický thriller ve stylu Všech prezidentových mužů, akorát s mimozemským přesahem.
A pozadu nezůstávají ani tuzemští filmoví publicisté, kteří po prvních reakcích označují Den odhalení za fenomenální záležitost a předpovídají, že by mohlo jít o jeden z nejlepších sci-fi snímků této dekády.