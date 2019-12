Nekandiduji, zas by povstali, líčí děkan FAMU před volbou svého nástupce

Bouře na pražské FAMU, kdy akademický senát žádal odchod děkana Zdeňka Holého, ale rektor AMU to odmítl, pomalu utichla. „Někteří rebelující studenti už absolvovali, senát se po volbách obměnil a chce najít společnou řeč,“ shrnuje Holý, jehož řádný mandát vyprší v květnu. Znovu se však o funkci neuchází.

Senát vybírá mezi čtyřmi uchazeči, proč jste se také nehlásil?

Protože se svým projektem bych rozpoutal novou vzpouru. Ostatně by mě s ním ani nezvolili.

Ale mohl byste na proměně školy dokončit, co jste nestihl.

Právě. Musel bych ještě přitvrdit. Snížit přezaměstnanost i počet cvičení, zavést pracovní řád. To by se nelíbilo. Navíc mám ještě jeden důvod, systémový.

Co to znamená?

FAMU je v podstatě filmový štáb, který potřebuje řízení, ale jako vysoká škola má rozsáhlou autonomii oborů. Historickým paradoxem je, co popisuje jeden slavný absolvent: Politicky to tu bylo v 80. letech strašné, ale naučili mě střihat. Dnes je tu svoboda, jen tak mít stejně kvalitní profesní průpravu.

Ale s tím už jste pohnuli?

Z velké části ano. Kamera, zvuk či střih se řemesla vždy držely, ale i katedra dokumentu s nimi pod novým vedením obnovila spolupráci, takže dokumenty by mohly mít potřebné technické parametry. Navíc se otevřela jiným pedagogům, i na produkci už učí ti nejlepší z praxe stejně jako na animaci, kde zažíváme zázrak, od festivalových cen po studentského Oscara.

Proč právě tady?

Protože postupují od malých řemeslných cvičení pod heslem: Dokud se nic nenaučím, nemohu nic dělat. Navíc si navzájem pomáhají animovat, takže nepěstují závist.

Zbývá nejsledovanější katedra – režie. Co tam vázne?

Naštěstí se i zde ledy pohnuly, obnovila se ateliérová cvičení, práce s herci, ale právě na režii se zatím nedaří přesvědčit ty nejlepší osobnosti z praxe, aby přišly přednášet.

Poznal jste i jiné filmové školy, můžete srovnávat?

Kdo se uchází o vedení FAMU Andrea Slováková Čestmír Kopecký Jan Štern Ondřej Zach

Paradoxně jsem v Dánsku zažil odchod uznávané děkanky, která udělala personální změnu na jedné katedře, načež vypukla taková rebelie, že sama odstoupila. Úplné déja vu. Ale na druhé straně jsem ocenil, že tamní škola myslí na budoucnost, učí se tam game design čili tvorba počítačových her a posluchače připravují na propojený svět audiovize, ve kterém najdou daleko více distribučních cest než klasické kino, včetně streamování. Zavedení podobného oboru by FAMU prospělo, ale zatím se brání.

Třeba to váš nástupce prosadí. Koho z uchazečů byste volil vy?

Já volit nesmím a jmenovat nikoho raději nebudu.

Co budete dělat, až z FAMU odejdete?

Hodlám se dál věnovat produkci filmů. S Radimem Špačkem stále sháníme peníze na projekt Lesní vrah, s Martinem Marečkem pracujeme na dokumentu pro HBO a podle mého námětu chystá dokument i Vít Klusák, tedy paradoxně jeden z těch, kdo mě odvolávali.

Zažil jste příchody nových posluchačů. Jací jsou?

Ti nejnovější vzali imatrikulaci vážně a přišli včas, což dává naději. A mezi stávajícími je jeden opravdu výrazný talent, o kterém ještě uslyšíme. Pochází ze Slovinska jako Olmo Omerzu, ale koneckonců už v 70. letech z FAMU vzešla slavná jugoslávská vlna.

Děkan FAMU Zdeněk Holý odpovídal v pořadu Za scénou: