Jeden večer a desetitisíce lidí v kině. Co dokáže Dejvické divadlo

V reálném čase se v neděli 7. dubna z pražského Dejvického divadla dostane v přímém přenosu na promítací plátna po celé zemi hra Petra Zelenky Elegance molekuly, v níž hlavní roli ztvárnili Ivan Trojan a Martin Myšička. Slibuje unikátní zážitek pouze a právě na jeden jediný večer. Zapojilo se na sto šedesát kin, což je více, než má k dispozici třeba rodinný hit Kung Fu Panda 4. Ale ze strany distribuční společnosti Aerofilms nejde o krok do neznáma.

„Přímými přenosy z českých divadel rozšiřujeme naše portfolio v kategorii nazývané event cinema, tedy událost v kině, a navazujeme tak na populární přenosy z Metropolitní opery v New Yorku nebo z londýnského Národního divadla. Chceme divákům po celé republice, v případě přímého přenosu Elegance molekuly i po celém Slovensku, zprostředkovat divadelní zážitek, který si mnozí kvůli vzdálenosti nebo omezené kapacitě divadelního sálu nemohou dovolit,“ vysvětluje Sabina Coufalová z Aerofilms.

Velkým důvodem volby bylo, že pražské Dejvické divadlo je pověstné svou nedostižností: „Získat vstupenky na tamější představení bývá téměř nemožné. Přímým přenosem do kin se tak dostane Elegance molekuly k ohromnému počtu zájemců, kteří by jinak neměli možnost divadlo navštívit,“ vysvětluje Coufalová.

Podle Aerofilms nejde o jednoduchou akci, přímý přenos z divadla totiž vyžaduje precizní technické zajištění, ladění správného zvuku i obrazu a v neposlední řadě obstarání práv, ale profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi prý funguje skvěle a výsledek se vyplácí.

„Jak ukázal přímý přenos posledního představení hry Ucpanej systém, rovněž z Dejvického divadla, zájem publika o takové akce je obrovský, s třiatřiceti tisíci diváků se totiž stal vůbec nejnavštěvovanějším přímým přenosem divadelní inscenace v Česku,“ potvrzuje Coufalová s předpovědí, že Elegance molekuly by se mohla návštěvnosti svého rekordního předchůdce přiblížit.

“Ačkoliv o chemii téměř nic nevím, začal jsem být na pana profesora Holého hrdý,“ shrnul Petr Zelenka důvod, proč se v Eleganci molekuly rozhodl vzdát hold českému chemikovi, jenž se mimo jiné podílel na zrodu účinných léků pro pacienty s nemocí AIDS.

„Jistěže Antonín Holý a lidé kolem něho měli obrovské štěstí, ale to, nač přišli a co v praxi tak dobře funguje, je geniální. On a jeho tým vymysleli funkční terminaci řetězení DNA. Byli ve správné době na správném místě a byli připravení. Jejich životní příběh obsáhl zánik bipolárního světa, nástup HIV, ale i vznik gigantické farmaceutické firmy, která se do první světové desítky dostala díky třem českým molekulám. Začal jsem o tom všem mluvit s kamarády i známými a zjistil, že většina z nich Antonína Holého nezná. Tak jsem se pustil do psaní,“ vyložil Zelenka.

Vlastní text na dejvické scéně autor rovněž sám režíroval. V roce 2018 dostala Elegance molekuly v rámci Cen divadelní kritiky trofej pro nejlepší poprvé uvedenou českou hru sezony.

Příběh vypráví o „svaté trojici“ vědců, kteří na úspěšném preparátu pracovali, belgickém biologovi Ericu De Clercqovi, americkém vývojáři a chemikovi Johnu C. Martinovi a českém chemikovi Antonínu Holém. Před kamery přenosu se vedle Trojana s Myšičkou postaví Veronika Khek Kubařová, Zdeňka Žádníková, Pavel Šimčík, Petr Vršek, Vladimír Polívka, Václav Jiráček, Elizaveta Maximová a Lada Jelínková.

Další přenosy na obzoru

Je zjevné, proč distributor vsadil právě na atraktivní pražskou scénu, ale zřejmě v budoucnu nezůstane jen u Dejvických. „V těchto aktivitách budeme určitě dále pokračovat, protože nám dávají velký smysl a podle pozitivních ohlasů dávají smysl i fanouškům divadla, za což jsme velice vděční,“ vzkazuje Coufalová. Zatím však divadelní nabídce Aerofilms vládnou britské jevištní události.

Během jara to bude třeba Váňa, nevšední verze Čechovovy klasiky Strýček Váňa, v níž všechny postavy ztvárňuje jediný herec, Andrew Scott známý ze Sherlocka, nebo Hamletův motiv, do nějž oscarový filmař Sam Mendes obsadil Marka Gatisse a Johnnyho Flynna v rolích uměleckých legend Johna Gielguda a Richarda Burtona. Příběh se odehrává po Burtonově sňatku s Elizabeth Taylorovou, kdy se herec během zkoušek experimentální inscenace Hamleta na Broadwayi dostane do střetu s jejím režisérem Gielgudem.