Deadpool a Wolverine vtipnou spásou Marvelu. Očekávaný hit ukázal 35 minut

Australský herec Hugh Jackman přitom už chtěl s rolí Wolverina seknout. Rozhodl se ale, že si znovu nasadí typické drápy poté, co viděl první film ze série o Deadpoolovi. A navíc, Ryan Reynolds je jeho dobrý přítel.

„Věděl jsem, že pro fanoušky to bude to, na co čekali. Neměl jsem ponětí, jak fyzicky těžké to bude v 55 letech, ale stojí to za to. Miloval jsem každou vteřinu,“ řekl Jackman k natáčení příběhu o tom, jak se Wolverine vrátil z důchodu, aby pomohl Deadpoolovi se záchranou jeho světa.

„(Ve filmu) jde o přátelství a přátelství je jiná verze lásky,“ podotýká Ryan Reynolds. „Ve filmu je řada momentů, kdy je těžké rozlišit, zda Deadpool mluví na Wolverina, Wolverine mluví na Deadpoola, nebo to jsou Hugh a Ryan, kteří si povídají. A jsem na tyto momenty opravdu hrdý,“ vysvětluje Reynolds.

Přiznal se, že neví, co po filmu bude dělat dál. „Mám pocit, že jsem celý svůj život čekal, abych udělal tento film,“ řekl představitel Deadpoola. Společně s Jackmanem ho už kromě Londýna představili v Šanghaji, Soulu a v Berlíně.

Režisér Shawn Levy oznámil, že Deadpool & Wolverine znamená začátek nové éry. „Je to poprvé, kdy tito dva jsou společně ve filmu,“ vyzdvihl.

Co ukázalo prvních 35 minut filmu?

Podle filmového kritika webu Men´s Journal Griffa Griffina je nový marvelovský film vtipný a plný gagů, kterým se diváci na první projekci často smáli.

Jako nejzábavnější hodnotil scénu, kdy se Deadpool obléká. Podle Griffina se jedná „o bezkonkurenčně nejzábavnější film v historii Marvelu“.

Ve filmu diváci uvidí Deadpoolovu narozeninovou oslavu a superhrdiny opět v jejich plné výstroji. Nebude chybět ani řada prostřihů z komiksů, odkazy na předchozí filmy, a dokonce narážky na úpadek Marvelu, jehož poslední celovečerní filmy a seriály se nesetkaly s příliš příznivým přijetím.

Deadpool 3 je prvním snímkem šesté fáze snímků z komiksového světa Marvelu. Postava se přitom ve světě Marvel Universe objeví poprvé, v roce 2017 totiž společnost Disney koupila 20th Century Fox, kde Deadpoola dosud natáčeli.

Reynoldsův Deadpool a Jackmanův Wolverine si už spolu jednou zahráli. Bylo to ve snímku X-Men Origins: Wolverine z roku 2009. Populární postavě Deadpoola zde ale ještě chyběl ikonický kostým z pozdějších samostatných filmů.

Novinka bude nicméně prvním filmem v Marvel Cinematic Universe, který si vyslouží rating R. Američtí diváci do 17 let by na něj tedy měli vyrazit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Dosavadní dva samostatné filmy s Reynoldsem coby Deadpoolem z let 2016 a 2018 vydělaly dohromady 780 milionů dolarů. Staly se tak nejvýdělečnějšími snímky z marvelovského komiksového světa X-Menů pod dohledem 20th Century Fox.