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Živí mrtví znovu ovládnou Manhattan. Zombie série Dead City se vrací třetí řadou

  14:56
The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City | foto: AMC Global Media

The Walking Dead: Dead City
The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
7 fotografií
Už v pondělí se premiérou úvodní epizody hlásí o slovo The Walking Dead: Dead City, který patří k nejúspěšnějším spin-offům proslulé zombie série. Hlavní seriál sice skončil už před lety, stanice AMC ale universum komiksů Roberta Kirkmana nadále rozvíjí skrze kratší, avšak košatě větvené příběhy.

I třetí sezona Dead City drží moderní podobu osmi epizod, kterou se většina novějších odnoží odklonila od dřívějších šestnáctidílných maratonů původních Živých mrtvých.

První epizoda měla premiéru v pondělí ve 3:00 ráno na stanici AMC v původním znění. Další díly budou premiérově uváděny každé pondělí ve stejný čas. Pokud dáváte přednost českému dabingu, můžete seriál sledovat každé pondělí od 22:00 na AMC.

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Dead City dál sleduje dynamické duo, jehož spojenectví by před pár lety znělo jako čirá utopie. Maggie (Lauren Cohan) se v předchozích dvou řadách naučila přežívat vedle Negana (Jeffrey Dean Morgan), muže, který jí kdysi před očima brutálně zabil manžela Glenna. Nyní už mají táhnout definitivně za jeden provaz a pokusit se v srdci zdevastovaného Manhattanu postavit první opravdu funkční komunitu. Kromě hord nemrtvých jim ovšem půjdou po krku i znepřátelené lidské frakce a nad hlavami se jim bude vznášet otázka, zda se tak krvavá minulost dá vůbec kdy pohřbít.

Trailery zaskočily znatelně odlehčenějším laděním, černým humorem a širším prostorem pro Neganovy jízlivé hlášky – a první zahraniční recenze napovídají, že nešlo jen o marketingový tah. Kritici se shodují, že třetí řada vztah obou hrdinů konečně posouvá dál a namísto věčného přemílání starých křivd sází na jejich komplikované, ale funkční partnerství. Chválen je i nový showrunner Seth Hoffman, jenž podle recenzentů seriálu vdechl svěží vítr, větší akcent na budování nové společnosti a silnější emoce, aniž by obětoval akci či napětí. Někteří novou sérii dokonce prohlašují za nejlepší kapitolu Dead City vůbec, byť dodávají, že úvodní epizoda funguje spíš jako šachový stratég a věnuje se hlavně novému rozmístění figurek.

The Walking Dead: Dead City
The Walking Dead: Dead City
The Walking Dead: Dead City
Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City
7 fotografií

Prolog třetí řady odstartuje na AMC souběžně s americkou premiérou a nedočkaví tuzemští diváci ho mohou sledovat v původním znění. Pravidelné pondělní vysílání s českým dabingem přijde na řadu od 22:00 a bude se opakovat každý týden.

Dead City přitom po konci Živých mrtvých, Fear the Walking Dead, World Beyond i antologie Tales of the Walking Dead zůstává jednou ze dvou dosud rostoucích větví televizního fenoménu, který si diváky plíživě podmanil už v roce 2010. Tou druhou je evropské dobrodružství Daryl Dixon, které společně s Dead City dál rozvíjí svět The Walking Dead. Patříte mezi fanoušky a zasednete večer k obrazovkám?

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