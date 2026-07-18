Od Šeptej a Samotářů jsem ušel kus cesty. David Ondříček se vrací do nočních klubů

Pojí je osamělé bytosti hledající lásku mezi světly nočního velkoměsta. Ve filmu Šeptej se šestnáctiletá dívka na útěku z domova setká s mladíkem, který ji zavede do pražského bytu mezi partu vrstevníků s uvolněným životním stylem, jenž ji načas pohltí.
Prostředí tanečních klubů i typ hudby se od té doby změnily, hledání pevných vztahů v pomíjivém sledu veselých nocí a kalných rán však trvá. „Právě pocitová, hudební a obrazová nálada tvoří jistou spojnici mezi mým prvním a nejnovějším filmem, i když projekt Kluci to vidí jinak než holky má přece jen blíže k Samotářům nežli k Šeptej,“ soudí Ondříček.
S názvem jsme se opravdu hodně potrápili, dokonce i doma pohádali.