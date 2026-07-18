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Od Šeptej a Samotářů jsem ušel kus cesty. David Ondříček se vrací do nočních klubů

Mirka Spáčilová
  14:00

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David Ondříček režíruje film Kluci to vidí jinak než holky | foto: Falcon

Po třiceti letech od svého vzniku se vrací do kin generační příběh Šeptej, prvotina Davida Ondříčka s podtitulem „na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie“. Režisér současně chystá na říjen distribuční premiéru své novinky Kluci to vidí jinak než holky. Co mají oba projekty společného, sdělil v rozhovoru pro iDNES.cz.

Pojí je osamělé bytosti hledající lásku mezi světly nočního velkoměsta. Ve filmu Šeptej se šestnáctiletá dívka na útěku z domova setká s mladíkem, který ji zavede do pražského bytu mezi partu vrstevníků s uvolněným životním stylem, jenž ji načas pohltí.

Prostředí tanečních klubů i typ hudby se od té doby změnily, hledání pevných vztahů v pomíjivém sledu veselých nocí a kalných rán však trvá. „Právě pocitová, hudební a obrazová nálada tvoří jistou spojnici mezi mým prvním a nejnovějším filmem, i když projekt Kluci to vidí jinak než holky má přece jen blíže k Samotářům nežli k Šeptej,“ soudí Ondříček.

S názvem jsme se opravdu hodně potrápili, dokonce i doma pohádali.

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