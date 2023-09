Zemřel David McCallum. Z ruského špiona stvořil idol s beatlesáckým sestřihem

David McCallum, jedna z největších hvězd televize šedesátých let, zemřel ve věku 90 let. Jeho nejslavnější rolí byl ruský špion Ilja Kurjakin v seriálu The Man from U.N.C.L.E. Zajistil mu nehynoucí slávu i status mezinárodního idolu, který svého času vzbuzoval stejné šílenství jako The Beatles.