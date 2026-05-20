Režisér Laňka točí nový rodinný film Projekt D, zahraje si v něm i bývalý tenista

Autor: ,
  16:03
Režisér David Laňka točí rodinný film Projekt D inspirovaný jeho vlastním životem. Hraje v něm i tenista Bohdan Ulihrach. Bývalý 22. hráč světa se objevil na natáčení po boku hlavních hvězd filmu, mezi kterými je třeba Štěpán Kozub a Veronika Khek Kubařová. Premiéra snímku je naplánována na začátek roku 2027, informoval za tvůrce za Jaroslav Hauer.
Režisér David Laňka při natáčení seriálu Inspekce (26. srpna 2025)

Režisér David Laňka při natáčení seriálu Inspekce (26. srpna 2025) | foto: FTV Prima

Projekt D vypráví příběh dvou lidí, kteří se rozhodnou spojit své rozvětvené rodiny a mít ještě jedno dítě navíc. Jenže nic není jednoduché. Do hry vstupuje asistovaná reprodukce, složité vztahy s bývalými partnery, čtyři kočky a babička, která má až příliš energie.

„Nejde nám o přikrášlený obrázek velké rodiny. Chceme ukázat, jaký život opravdu je – plný smíchu, starostí, radosti i naprostého chaosu,“ uvedl Laňka, který se svou ženou očekává v nejbližších dnech narození devátého potomka.

Ulihrach není jediným sportovcem, který se ve snímku objeví. Diváci se mohou těšit také na účast českých krasobruslařů a dalších osobností, jejichž jména produkce zatím tají.

Repríza 25 let starého finále, Ulihrach znovu vyzve Nováka: Hecovačky nejsou

Před filmovou kamerou se v minulosti objevili i jiní čeští sportovci. Například fotbalista Tomáš Rosický si zahrál ve snímku Vyšehrad: Fylm, pětice hokejistů Jakub Voráček, Jiří Tlustý, Radek Smoleňák, Jakub Kovář a Ondřej Pavelec se objevila v komedii Zdeňka Trošky Babovřesky 2, v seriálu Ordinace v růžové zahradě si zahráli olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle a tenistka Petra Kvitová, v seriálu Lajna hokejový brankář Dominik Hašek a v seriálu Poslední sezona hokejista Jaromír Jágr.

V černé komedii Teroristka se krátce objevila biatlonistka Gabriela Soukalová. „Měla jsem možnost zažít během jednoho odpoledne, jaké to je při natáčení celovečerního filmu. Pro mě to byl skvělý zážitek a moc obdivuji, jak musí na place všechno klapat, aby z toho všeho vznikl film,“ napsala po natáčení biatlonistka na svém facebooku.

Soukalová ukázala těhotenské bříško. Síla ženy spočívá v jemnosti, napsala

Režisér a scenárista Laňka před dvěma lety otevřel filmem Jedna noc téma sexu po internetu. Stojí také za celovečerním filmem Spolu, ve kterém zpracoval téma rodin s handicapovanými členy, nebo za thrillerem Poslouchej, který se promítal na zahraničních filmových festivalech. Pro televizi Prima natočil seriál Hvězdy nad hlavou a komediální gangsterský seriál Bodyguardi.

Ve své literární tvorbě se nejprve věnoval knižním portrétům českých herců a režisérů, od roku 2003 se soustředí na dětskou literaturu. Jeho trilogie o Billu Madlafouskovi se stala bestsellerem.

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

