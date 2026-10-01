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House of Cards, Zabiják a konec? Režiséru Fincherovi vypršel kontrakt s Netflixem

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  14:15
Režisér David Fincher končí u streamovací služby Netflix. Příští rok mu končí smlouval, kterou tvůrce snímků Sedm, Klub rváčů, Zodiac nebo Zmizelá neobnovil, nicméně s žádným jiným studiem nový kontrakt nepodepsal.

Spolupráce Netflixu s Davidem Fincherem započala v roce 2013, kdy společně vyprodukovali seriálový hit House of Cards. Pod Fincherovým dohledem také vznikl kriminální seriál Mindhunter: Lovci myšlenek a animovaná série Love, Death & Robots.

Co se celovečerních snímků týče, natočil David Fincher pro Netflix černobílé životopisné drama Mank o scenáristovi Občana Kanea, považovaného za nejlepší film všech dob, a studený thriller Zabiják, kde znovu spojil síly se scenáristou snímku Sedm Andrewem Kevinem Walkerem. Ani jeden z těchto filmů ale nevzbudil příliš nadšené reakce.

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Uvidíme, jak diváci přijmou napjatě očekávanou novinku Další (ne)zdary Cliffa Boothe, kterou David Fincher pro Netflix natočil podle scénáře Quentina Tarantina – jde o spin off jeho filmu Tenkrát v Hollywoodu.

Na streamovací platformě bude k vidění od 23. prosince, ale o měsíc dříve – konkrétně 25. listopadu – jej Netflix uvede v kinech IMAX. Je to součást jeho nové strategie, kdy chce v budoucnu některé tituly ve své produkci uvádět v kinech a také zveřejňovat údaje o tržbách. Tímto krokem si Netflix chce ke spolupráci naklonit filmaře, kteří chtějí, aby jejich snímky byly k vidění i na velkém plátně.

Snímek Další (ne)zdary Cliffa Boothe měl původně mířit také do kin a režírovat jej měl sám Quentin Tarantino. Nakonec ale změnil názor a jediná osoba, kterou považoval za natolik důvěryhodnou a erudovanou, aby mohla vdechnout život jeho scénáři, byl právě David Fincher.

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„Ten ale v tu dobu měl exkluzivní smlouvu s Netflixem, takže jsme nikomu nechtěli stát v cestě,“ komentoval cestu filmu na streamovací služby Tom Rothman, šéf filmové divize společnosti Sony, v jejíž produkci vzniklo Tenkrát v Hollywoodu.

Co se samotného Davida Finchera týče, jeho další případné projekty mohou opět zamířit na filmová plátna. A jelikož zatím se žádným dalším studiem nepodepsal novou smlouvu, není do budoucna vyloučená další spolupráce s Netflixem.

Gary Oldman a David Fincher při natáčení filmu Mank
Brad Pitt ve filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe
Záběr z Fincherova nového filmu Zmizelá
Záběr z Fincherova nového filmu Zmizelá
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