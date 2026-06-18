Zemřela Daveigh Chase, prokletá holčička z kazety v hororu Kruh. Bylo jí jen 35 let

Zprávu o jejím úmrtí přinesl její přítel. Ten dále objasnil příčinu smrti, kterou byla meningitida a infekce krve. Na počátku června byla hospitalizovaná v nemocnici v LA kvůli podvýživě.
Otec herečky následně zprávu potvrdil serveru New York Times. Dodal, že údajně byla bezdomovkyní a od zhruba třinácti let byla závislá na drogách.
Chase se proslavila už v roce 2002, kdy namluvila postavu Lilo v animovaném filmu od studia Disney Lilo & Stitch. Za tuto roli získala cenu Annie za vynikající dabing v animovaném filmu. Dále propůjčila svůj hlas spin-off filmech ze světa Lilo & Stitch.
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Ve slavném hororu Kruh ztvárnila Chase děsivou roli Samary Morganové, strašidelné holčičky, která vytvořila prokletou videokazetu. Samaru ztvárnily také Kelly Stablesová a Bonnie Morganová.
Moment, kdy Daveigh Chase jako Samara leze z televizní obrazovky, patří mezi nejznámější scény hororového žánru vůbec. Chaseové herecký výkon byl rovněž použit jako archivní záběry v pokračováních z let 2005 a 2017.
Už v roce 2001 se Chase prosadila rolí Samanthy Darko, mladší sestry titulní postavy (ve ztvárnění Jakea Gyllenhaala) v nezávislém psychologickém thrilleru Donnie Darko. K této roli se vrátila následně v roce 2008 v pokračování S. Darko.
V anglické verzi Mijazakiho filmu Cesta do fantazie nadabovala postavu Chihiro Ogino.
Její poslední role se datují do roku 2016, kdy měla propůjčit svůj hlas jedné postavě ve videohře Let It Die a zahrála si v thrilleru American Romance.
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6. ledna 2017