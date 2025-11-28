Pro roli skočil ze skříně na stůl. Zemřel první představitel Spider-Mana

Ve věku 81 let zemřel Danny Seagren, první představitel Spider-Mana a bývalý loutkář Jima Hensona, který se podílel na vzniku populárního dětského loutkového pořadu Sezame, otevři se (Sesame Street). Podle informací umělcovy rodiny zemřel již 10. listopadu, příčinu smrti rodina neuvedla.
Danny Seagren se narodil 15. listopadu 1943 v Minneapolis v Minnesotě. Živil se jako spisovatel, tanečník a producent, zároveň byl také loutkářem a výrobcem loutek pro tvůrce Mupetů Jima Hensona.

Ve světoznámém pořadu pro děti Sezame, otevři se, který vysílala i Česká televize, hrál postavu jménem Pták Buk (v originále Big Bird).

Vytvořil také loutky pro další seriály a pořady jako například Curiosity Shop na stanici ABC, Captain Kangaroo na CBS a pořadu Who’s Afraid of Opera na PBS. Za účinkování v pořadu Miss Peach of the Kelly School pak získal cenu Emmy.

Herec Tom Holland utrpěl otřes mozku po pádu při natáčení Spider-Mana

Seagren byl vůbec prvním hercem, který ztvárnil populárního komiksového superhrdinu Spider-Mana od vydavatelství Marvel v hraném pořadu či filmu.

Bylo to ve vzdělávacím seriálu pro děti The Electric Company, který se vysílal v letech 1971-1977 na americké veřejnoprávní televizní stanici PBS.

V roce 1974, když pracoval na Mupetech, se Seagren totiž dozvěděl, že do Electric Company hledají někoho, kdo by ztvárnil pavoučího superhrdinu. Konkurz na roli byl podle jeho vlastních slov poněkud netradiční.

Nejznámější pavouk. Ke slávě Tobeyho Maguira nasměrovala stodolarovka od mámy

„Oblékl jsem si kostým a řekl si, že je musím nějak ohromit,“ řekl v rozhovoru roku 2017. „V místnosti byla kartotéční skříň a stůl. Vylezl jsem na skříň. Když se režisér vrátil, přeskočil jsem mu přes rameno – ale ne úplně přes hlavu – a přistál jsem na stole uprostřed místnosti.“

Roli Spider-Mana v pořadu ztvárňoval další tři roky, objevil se ve více než 400 epizodách.

KVÍZ: Jak dobře se vyznáte ve filmech o hrdinném Spider-Manovi?

Coby pavoučí muž nikdy nemluvil. Vše, co chtěl divákům sdělit, sděloval pomocí komiksových „myšlenkových bublin“, které povzbuzovaly mladé diváky ke čtení. Jeho ztvárnění dokonce Marvel inspirovalo ke komiksu Spidey Super Stories.

