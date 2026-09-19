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Nejraději vzpomínám na učitelku z Obecné školy, prozradila slavící Daniela Kolářová

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  16:56
Herečka Daniela Kolářová, která v pondělí 21. září oslaví 80. narozeniny, byla hostem speciálního vydání pořadu Českého rozhlasu Tobogan. Vysílal se z Vršovického divadla Mana a oslavenkyně si vyslechla blahopřání od hereckých a filmařských kolegů. Při této příležitosti odpověděla na několik otázek i redakci iDNES.cz.

„Byla jsem velice překvapená, protože jsem takovouhle krásnou akci vůbec nečekala. Jsem kolegům vděčná, že pozvání přijali a že to bylo fajn. Na úrovni, kolegiální a vlastně všechno srdečné,“ řekla Daniela Kolářová a dodala, že i když se nikomu z nás starosti nevyhýbají, podstatné je vnímat život jako úžasný dar.

Daniela Kolářová ve filmu Obecná škola (1991)
Daniela Kolářová s kolegy na speciálním živém narozeninovém vysílání pořadu Tobogan
Daniela Kolářová s hosty ve speciálním narozeninovém vydání pořadu Togoban
Daniela Kolářová, Lenka Termerová, Petr Kostka a Carmen Mayerová ve speciálním živém vydání pořadu Tobogan
7 fotografií

Na otázku, na kterou roli ze své bohaté filmové, televizní i divadelní kariéry vzpomíná obzvlášť ráda, prozradila, že jde o paní učitelku Maxovou z filmu Obecná škola. „Lišila se totiž od rolí, které jsem do té doby dostávala – a ani potom už jsem podobnou postavu nehrála.“

Prohlásila také, že je pro ni velmi důležité, když jsou k sobě lidé slušní. „Když vidím záznamy z Poslanecké sněmovny nebo výstupy politiků, divím se, jak mohou být neslušní, až vulgární,“ posteskla si herečka.

Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů

Setkání se zúčastnil i herec Jan Vlasák, který si celou akci podle vlastních slov užil naplno. Bylo prý velmi zábavné a zároveň dojemné.

„Nečekal jsem, že tady bude tolik legrace. Bylo to setkání lidí v pokročilém věku, což je vždycky dojemné.“

Danielu Kolářovou vždy ctil jako krásnou ženu a vynikající herečku. K narozeninám jí přeje zdraví, štěstí a dobrou pohodu.

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