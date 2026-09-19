Nejraději vzpomínám na učitelku z Obecné školy, prozradila slavící Daniela Kolářová

„Byla jsem velice překvapená, protože jsem takovouhle krásnou akci vůbec nečekala. Jsem kolegům vděčná, že pozvání přijali a že to bylo fajn. Na úrovni, kolegiální a vlastně všechno srdečné,“ řekla Daniela Kolářová a dodala, že i když se nikomu z nás starosti nevyhýbají, podstatné je vnímat život jako úžasný dar.
Na otázku, na kterou roli ze své bohaté filmové, televizní i divadelní kariéry vzpomíná obzvlášť ráda, prozradila, že jde o paní učitelku Maxovou z filmu Obecná škola. „Lišila se totiž od rolí, které jsem do té doby dostávala – a ani potom už jsem podobnou postavu nehrála.“
Prohlásila také, že je pro ni velmi důležité, když jsou k sobě lidé slušní. „Když vidím záznamy z Poslanecké sněmovny nebo výstupy politiků, divím se, jak mohou být neslušní, až vulgární,“ posteskla si herečka.
|
Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů
Setkání se zúčastnil i herec Jan Vlasák, který si celou akci podle vlastních slov užil naplno. Bylo prý velmi zábavné a zároveň dojemné.
„Nečekal jsem, že tady bude tolik legrace. Bylo to setkání lidí v pokročilém věku, což je vždycky dojemné.“
Danielu Kolářovou vždy ctil jako krásnou ženu a vynikající herečku. K narozeninám jí přeje zdraví, štěstí a dobrou pohodu.