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Daniela Kolářová slaví osmdesátiny u Cibulky. Osobně jí popřejí Kostka či Stivín

Autor:
  9:29
Daniela Kolářová (2023)

Daniela Kolářová (2023) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Daniela Kolářová je nejen vynikající herečka, ale i výjimečná osobnost.
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Daniela Kolářová slaví ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začíná v 11:00, bude moderátor Aleš Cibulka. Kromě oslavenkyně zde vystoupí Petr Kostka, Carmen Mayerová, Jiří Stivín a další. Český rozhlas oslavu pojal jako speciální živé vydání svého pořadu Tobogan.

Posluchači i návštěvníci divadla se mohou těšit na dopoledne plné humoru, milých vzpomínek, gratulací a hvězdných hostů, kteří mají k oslavenkyni blízko. Kromě výše zmíněných to budou ještě herečtí kolegové Jan Vlasák a Libuše Švormová a režisér Hynek Bočan. Znít bude hudba od Marie Puttnerové a Haštala Hapky.

Daniela Kolářová se narodila 21. září v Chebu. V letech 1964 – 1968 studovala na DAMU, kde se seznámila se svým budoucím manželem Jiřím Ornestem. Ve třetím ročníku studia ji Hynek Bočan obsadil do filmové adaptace románu Vladimíra Párala Soukromá vichřice.

V 70. a 80. letech šlo o jednu z nejpopulárnějších a nejobsazovanějších filmových a televizních hereček, přičemž se velmi často objevovala po boku Jaromíra Hanzlíka.

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Známe ji z filmů Na samotě u lesa, Léto s kovbojem, Noc na Karlštejně, Setkání v červenci, z televizní trilogie Podnájemníci, Otec nebo bratr a Dopis psaný španělsky, dále ze snímků Obecná škola, Vratné lahve, Betlémské světlo nebo ze seriálů Nemocnice na kraji města, Žena za pultem, Taková normální rodinka, My všichni školou povinní a mnoha dalších.

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Daniela Kolářová slaví osmdesátiny u Cibulky. Osobně jí popřejí Kostka či Stivín

Daniela Kolářová (2023)

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